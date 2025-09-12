Deze minuscule sportauto is een Kei leuke occasion
De Suzuki Cappuccino is een compacte sportauto uit Japan. Als occasion spreekt hij vooral liefhebbers aan door zijn achterwielaandrijving en een gewicht van slechts 700 kilo.
Oorspronkelijk was de Suzuki Cappuccino als Kei-car uitsluitend bedoeld voor de Japanse markt, maar via een Britse importeur vond de occasion alsnog zijn weg naar Europa. Dat het om een Kei-car gaat merk je meteen: de auto is piepklein en uitgerust met een bescheiden motor, maar levert verrassend veel rijplezier. In eerste instantie zou de auto nog kleiner moeten zijn.
Techniek van de Suzuki Cappuccino
Het motoraanbod van de Suzuki Cappuccino is bijzonder overzichtelijk. De occasion werd altijd geleverd met hetzelfde blok: een 657cc (0,7-liter) driecilinder met turbo, goed voor 64 pk. Dit motorblok is ook als atmosferische variant geleverd.
Ook op andere technische vlakken viel er weinig te kiezen voor Suzuki Cappuccino-klanten. Zo kreeg de occasion altijd een handgeschakelde vijfbak en achterwielaandrijving.
Aandachtspunten van een Suzuki Cappuccino-occasion
Let bij een testrit goed op het schakelen. De tweede versnelling haakt of kraakt soms, wat een voorteken is van een aanstaande versnellingsbakrevisie. Eerder vergeleken we de Suzuki Cappuccino al met de Honda Beat.
De Suzuki Cappuccino kreeg destijds weinig roestbescherming mee. Vooral vloerdelen, dorpels, wielkasten en de hoeken rond motorkap en koplampsteunen zijn bij deze occasion beruchte roestplekken.
Deze occasion
Wij vonden via Gaspedaal.nl deze rode Suzuki Cappuccino, uit bouwjaar 1996, in het Noord-Brabantse Veen. Met deze occasion haal je gegarandeerd iets unieks in huis, want er staan er op dit moment slechts twee te koop. Als je dat feit in je achterhoofd houdt en bedenkt dat deze auto 59.590 kilometer op de klok heeft staan, is de vraagprijs van 18.950 euro nog niet eens zo gek. De catalogusprijs bedroeg 21.779 euro.
Autovisie test de leukste occasions
In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.
- Betaalbare luxe: Mercedes-Benz S-klasse vs. Lexus LS 600h L
- Bereikbare supercars: Lamborghini Gallardo vs. Nissan GT-R
- Softroader voor absolute spotprijs: Toyota FunCruiser vs. Daihatsu Terios
- Tweedehands hot hatch-occasions: Mini JCW vs. Toyota Yaris GRMN
Lees ook:
Ook interessant
-
Ferrari onthult nieuwe Testarossa: nu met 1.050 pk!
-
Porsche laat ineens de krachtigste en snelste 911 ooit zien
-
Deze supercar-occasion is het ideale dagelijkse snelvervoer
-
Deze JDM-occasion is een erg bereikbare jongensdroom
-
Deze occasion voor 7.500 euro is een vlotte stadsauto
-
Deze sportieve tweedehands auto kun je betalen met een studentenbudget
-
Heerlijke retro-Maserati is bereikbare occasion
-
Snik! Deze geniale auto gaat na achttien jaar uit productie
-
Deze Duitse occasion met stijl is een fijne cabriolet
-
Unieke sportauto met V10 is een brute cabrio-occasion
-
Typisch Nederlands? Porsche 718 Cayman GT4 RS Tulp | Sjoerds Weetjes 466
-
Hot hatch met modern uiterlijk is nu een betaalbare occasion