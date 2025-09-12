Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze minuscule sportauto is een Kei leuke occasion

De Suzuki Cappuccino is een compacte sportauto uit Japan. Als occasion spreekt hij vooral liefhebbers aan door zijn achterwielaandrijving en een gewicht van slechts 700 kilo.

Oorspronkelijk was de Suzuki Cappuccino als Kei-car uitsluitend bedoeld voor de Japanse markt, maar via een Britse importeur vond de occasion alsnog zijn weg naar Europa. Dat het om een Kei-car gaat merk je meteen: de auto is piepklein en uitgerust met een bescheiden motor, maar levert verrassend veel rijplezier. In eerste instantie zou de auto nog kleiner moeten zijn.

Techniek van de Suzuki Cappuccino

Het motoraanbod van de Suzuki Cappuccino is bijzonder overzichtelijk. De occasion werd altijd geleverd met hetzelfde blok: een 657cc (0,7-liter) driecilinder met turbo, goed voor 64 pk. Dit motorblok is ook als atmosferische variant geleverd.

Ook op andere technische vlakken viel er weinig te kiezen voor Suzuki Cappuccino-klanten. Zo kreeg de occasion altijd een handgeschakelde vijfbak en achterwielaandrijving.

Aandachtspunten van een Suzuki Cappuccino-occasion

Let bij een testrit goed op het schakelen. De tweede versnelling haakt of kraakt soms, wat een voorteken is van een aanstaande versnellingsbakrevisie. Eerder vergeleken we de Suzuki Cappuccino al met de Honda Beat.

De Suzuki Cappuccino kreeg destijds weinig roestbescherming mee. Vooral vloerdelen, dorpels, wielkasten en de hoeken rond motorkap en koplampsteunen zijn bij deze occasion beruchte roestplekken.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze rode Suzuki Cappuccino, uit bouwjaar 1996, in het Noord-Brabantse Veen. Met deze occasion haal je gegarandeerd iets unieks in huis, want er staan er op dit moment slechts twee te koop. Als je dat feit in je achterhoofd houdt en bedenkt dat deze auto 59.590 kilometer op de klok heeft staan, is de vraagprijs van 18.950 euro nog niet eens zo gek. De catalogusprijs bedroeg 21.779 euro.

