Waarom de meest vervuilende diesels wél milieuzones in mogen

Dieselbusjes worden per 1 januari 2025 in verschillende binnensteden verboden en ook nu al mogen veel oude diesels stadscentra niet in. Er is echter een maas in de wet. De meest vervuilende diesels mogen namelijk gewoon overal uitstoten.

In Nederland kennen we allerlei voordelen voor hen die een oldtimer rijden. Is je auto 40 jaar of ouder, dan betaal je geen wegenbelasting en is de verzekering doorgaans goedkoper.

Oldtimers steeds populairder

Begin dit jaar stonden er meer dan 200.000 personenauto’s ouder dan 40 jaar in Nederland op kenteken. Het aantal oldtimers stijgt al jaren.

Meest vervuilende diesels mogen gewoon milieuzones in

Hoewel we als autoliefhebbers geen klassieker minder in het straatbeeld willen hebben, is het toch opmerkelijk dat juist de meest vervuilende auto’s iedere milieuzone in mogen. Ongeacht de aandrijflijn die een oldtimer heeft, hij mag altijd de milieuzone in.

Om maar even een extreem voorbeeld te schetsen: het betekent dat deze Humvee (militaire Hummer) met 6,2-liter V8 diesel wél milieuzones in mag en een ondernemer met zijn allernieuwste diesel voorzien van Adblue niet, als de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Zal dit betekenen dat we ondernemers massaal met oude Volvo’s, GMC-busjes en klassieke Jeeps door de stadscentra gaan zien rijden? Een oldtimer is immers in aanschaf een stuk goedkoper dan een elektrische werkbus en doordat je geen wegenbelasting hoeft te betalen, kun je relatief goedkoop op diesel of lpg rijden.