Deel dit: Share App Mail Tweet

Toch met brandstofbusjes in binnenstad? Dit wil de Tweede Kamer

We begrijpen dat ondernemers die vaak in de binnenstad zijn een hekel hebben gekregen aan de beleidsmakers in ons land. Eerst zouden brandstofbusjes per 1 januari worden verboden, maar nu ligt er ineens een voorstel klaar om ze toch toe te staan.

In principe zijn bedrijfsvoertuigen op brandstof per januari 2025 verboden in veel binnensteden. Echter, de VVD komt nu met een nieuwe motie, omdat ondernemers in de problemen zullen komen door het verbod.

Toch wel brandstofbusjes in binnenstad

Dat klinkt positief voor ondernemers, maar had de ‘partij van autorijdend Nederland en ondernemers’ hier niet wat eerder mee kunnen komen? Iets meer dan twee maanden voor de invoering van de wet dient VVD-kamerlid Hester Veltman de motie in. Een ze krijgt naar verluidt een meerderheid van de kamer mee, zo bevestigt de politieke redactie van RTL Nieuws.

Zuur voor sommige ondernemers

Ongetwijfeld zijn er nu al ondernemers die een duur elektrisch busje hebben aangeschaft. En dat terwijl ze, als de motie van de VVD wordt aangenomen, nog tot 2029 met hun brandstofbusje door mogen rijden.

Nu is het natuurlijk zo dat de VVD met deze motie ondernemers wil beschermen die geen elektrisch busje kunnen betalen en wel in de binnenstad moeten zijn. Maar het blijft erg pijnlijk voor de ondernemer die net wel een EV heeft gekocht en dus ‘onnodig’ geld heeft uitgegeven.

Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer

Of dat echt onnodig is en brandstofbusjes ook na januari 2025 in de binnenstad mogen blijven rijden, moet nog blijken. Het voorstel van de VVD moet nog officieel door de Tweede Kamer én Eerste Kamer worden goedgekeurd.