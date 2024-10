Deel dit: Share App Mail Tweet

Als beginnend bestuurder met vrienden naar de McDonald’s? Engelse ANWB wil het verbieden

De AA, de Engelse ANWB, wil dat beginnend bestuurders niet meer met vrienden naar de McDonald’s kunnen. De organisatie wil dat er een getrapt rijbewijs komt, omdat dat ieder jaar zo’n zestig verkeersdoden zou schelen.

In Nederland kennen we ook een rijbewijs in fases. Zo mag je vanaf je zeventiende autorijden met een begeleider naast je en gelden vanaf achttien jaar geen beperkingen meer. Al worden beginnend bestuurders wel harder afgerekend op fouten in het verkeer, met bijvoorbeeld een maximaal toegestane alcoholpercentage in het bloed dat 0,5 promille lager ligt dan bij ervaren bestuurders.

Niet meer naar de McDonald’s met je vrienden

In sommige landen moeten beginnend bestuurders rondrijden met een sticker op hun auto die aanduidt dat ze weinig rijervaring hebben. De AA wil in Engeland nog een stapje verder gaan en dat maakt het leven als tiener of jonge twintiger met een rijbewijs iets minder leuk.

Met je vrienden door de drive-through van de McDonald’s gaan. Het is ongetwijfeld een van de eerste dingen die beginnend bestuurders doen. De AA wil verbieden dat automobilisten van 21 jaar of jonger in de eerste zes maanden na het behalen van hun rijbewijs passagiers van dezelfde leeftijd vervoeren.

Ook meer strafpunten voor beginnend bestuurders

Daarbij wil de organisatie dat er strenger wordt opgetreden tegen beginnend bestuurders die geen gordel dragen. In het geval van een overtreding krijgen ze zoveel strafpunten dat het rijbewijs direct in de prullenbak belandt.

Minder verkeersslachtoffers

De AA doet dit niet om jongeren te pesten, maar wil het verkeer veiliger maken. Volgens onderzoek van de organisatie gaat het aantal dodelijke slachtoffers in Engeland flink omlaag als de regel van kracht wordt. Bijna driekwart van de leden van de AA steunt het voorstel.

Beginnend bestuurder De AA wil dat iedereen onder de 21 in de eerste zes maanden na het behalen van het rijbewijs beginnend bestuurder is in Engeland. In Nederland ben je vijf jaar beginnend bestuurder als je het B-rijbewijs op je zeventiende hebt gehaald. Haal je op zeventienjarige leeftijd het bromfietsrijbewijs of op je zestiende een ander rijbewijs, dan ben je zeven jaar beginnend bestuurder.

Vooralsnog is het dus een voorstel en mogen Britse jonge bestuurders gewoon nog met vrienden in de auto rondrijden.