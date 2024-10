Deel dit: Share App Mail Tweet

Boze Arjen Lubach baalt van baggerberichten over botsende bolides

Wil je weten waarom de kop boven dit verhaal zo afschuwelijk allitereert? Bekijk dan dit fragment uit De Avondshow met Arjen Lubach, waarin de presentator lekker losgaat op nieuwsberichten over ongelukken met ‘peperdure’ sportwagens.

We zouden er een psycholoog op moeten zetten. Waarom schrijven het AD, De Telegraaf, zowat alle regionale omroepen en zelfs de NOS regelmatig over ongelukken met dure of duur uitziende auto’s. Is het leedverma… Natuurlijk! We hoeven die zin niet eens af te maken. Het is leedvermaak.

Nelson Muntz uit The Simpsons

Als we een verhaal lezen over een ‘peperdure bolide’ die zichzelf om een boom heeft gevouwen, dan veranderen we in Nelson Muntz uit The Simpsons en wijzen we spottend naar de bestuurder: ‘Haahaa!’ Moet die sukkel maar niet succesvoller zijn in het leven dan wij…

Arjen Lubach over Ferrari 812

Op webredacties zitten over het algemeen jongens en meisjes die geen verstand van auto’s hebben, dus krijg je lachwekkende berichten waarin een gecrashte Ferrari Mondial (vanaf 44.500 euro op gaspedaal.nl) ‘peperduur’ wordt genoemd en een geruïneerde Mazda MX-5 NA ‘duur’.

Arjen Lubach liet gisteren een NOS-bericht zien over een Ferrari 812 Superfast die in Oldenzaal tegen een lantaarnpaal is gebotst. ‘De bestuurder van de sportauto (795 pk en een topsnelheid van 340 km per uur) reed vanmorgen op de N342’, staat erin. Ach, de redacteur zit er maar 5 pk naast…

En wij van Autovisie dan?

Moeten wij de hand in eigen boezem steken? Mwah, we zullen hem er net vóór houden. Want een korte zoektocht op autovisie.nl levert weliswaar meerdere ‘peperduur’-berichten op, maar die hebben bij ons een andere functie.

Want het is toch zonde dat iemand een Ferrari Enzo om een boom origamiet? Auw! Daarvan stopt ons liefhebbershart echt even met kloppen. Om vervolgens met een vileine grijns verder te gaan, want kom op… er is niets leukers dan leedvermaak. Dat zal hem leren, die rijke stinkerd!