Tesla probeert boze klanten te kalmeren met belofte van uitgekleed Full Self-Driving Lite

Het misleidend genaamde Full Self-Driving van Tesla wordt uitgerold in Nederland, maar sommige Tesla-eigenaren zijn daar boos over, omdat het systeem niet op hun auto’s werkt. Daarom probeert het merk ze nu te paaien met een uitgeklede FSD Lite-versie.

De RDW heeft Tesla’s FSD-systeem goedgekeurd voor gebruik in Nederland. Het is echter belangrijk om te vermelden dat Full Self-Driving van een Tesla geen zelfrijdende auto maakt. De bestuurder is en blijft verantwoordelijk en moet zijn ogen op de weg houden en zijn handen bij het stuur, aldus de RDW. Het is dus zeker niet toegestaan om andere dingen te gaan doen als je in een Tesla met FSD ingeschakeld op de weg zit. Daarbij blijkt uit talloze berichten en video’s dat de rijassistent verre van perfect is en soms potentieel gevaarlijke fouten maakt.

Juridische stappen tegen Tesla

Meerdere Tesla-rijders zijn echter boos, omdat ze in het verleden een paar duizend euro hebben betaald voor de FSD-optie op hun auto, maar die nu niet kunnen krijgen. Van de RDW mag FSD alleen op Tesla’s worden geactiveerd die zijn uitgerust met de zogeheten Hardware 4. En niet op oudere modellen.

Daarom neemt de Nederlandse Tesla-eigenaar Mischa Sigtermans juridische stappen. Hij heeft in 2019 6.400 euro betaald voor het Full Self-Driving-pakket op zijn Model 3, waarbij Tesla beloftes zou hebben gemaakt die nu niet worden nagekomen.

Nou kun je je afvragen of zoveel geld betalen voor een belofte van Tesla verstandig is, maar vooruit… De fabrikant zou hebben geschreven dat de auto van Sigtermans in de toekomst via software-updates deels of volledig zelfrijdend zou kunnen worden. En in Nederland blijkt dat dus niet zo te zijn.

Op het moment van schrijven hebben al bijna zesduizend mensen zich gemeld bij Sigtermans om mee te doen aan een massaclaim. En dat Tesla ongetwijfeld ook gezien, vandaar dat het bedrijf nu met een soort compromis zegt te komen.

Uitgeklede versie van Full Self-Driving

Er zou een uitgeklede FSD Lite-versie komen voor Hardware 3-auto’s, schrijft Tesla op Twitter. Wanneer? Dat staat er niet bij, maar in ieder geval pas na de uitrol ervan in de Verenigde Staten (waarvan ook nog niet bekend is wanneer die wordt gestart) en op voorwaarde dat het lokaal is toegestaan.

En wat is die Lite-variant van FSD dan? Dat is niet helemaal duidelijk, maar Tesla heeft al wel gemeld dat Hardware 3 simpelweg niet de mogelijkheid heeft om ‘unsupervised FSD’ te ondersteunen, dus Lite zal wel gewoon een Level 2-assistent worden, zoals die al jaren beschikbaar is.

Tesla heeft dus jarenlang staan jokken

Tesla staat er wat dat betreft niet best op. Elon Musk kondigde vorig week aan ‘minifabriekjes’ te zullen bouwen om zo’n 4 miljoen Hardware 3-auto’s om te bouwen naar Hardware 4 (AI4, heet het eigenlijk). Dat klinkt alleen weinig geloofwaardig.

Om FSD te kunnen draaien hebben Hardware 3-modellen onder meer betere camera’s nodig, een nieuwe computer en een andere kabelboom. Tesla heeft dus jarenlang staan jokken, toen het zei dat hun auto’s ‘alle benodigde hardware hadden om volledig zelfstandig te rijden’.