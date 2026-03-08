Deel dit: Share App Mail Tweet

Afgeschreven leasebakken: Tesla Model 3 en Polestar 2 nu aantrekkelijk voor jou?

Na hun loopbaan als leaseauto worden veel gebruikte EV’s naar het buitenland verscheept voor een ‘functie elders’. Toch zijn er gelukkig genoeg exemplaren die in Nederland blijven, zoals deze Polestar 2 en Tesla Model 3, die na vijf jaar in zakelijke handen de particulier nog veel te bieden hebben.

Een verhaal moet een duidelijke opbouw hebben: met een introductie, een makkelijk te volgen lijn en een conclusie. Dus zou het raar zijn om nu al de vraag te beantwoorden: welke elektrische auto is de winnaar in deze vergelijking? Maar toch gaan we het doen. We gooien de gebruikelijke structuur het raam uit en zetten de boel op z’n kop. Een beetje zoals de Amerikaanse band The War on Drugs dat doet in het nummer In Reverse, dat begint met een outro en daarna naar voren werkt.

Tesla Model 3 verkocht beter dan Polestar

Want in principe kunnen we één van deze occasions meteen al op het podium hijsen. De registratiecijfers liegen niet: in de afgelopen jaren heeft de Tesla Model 3 de Polestar 2 meedogenloos de oren gewassen. Die laatste werd geïntroduceerd in 2020 en is in Nederland sindsdien 12.936 keer ‘over de toonbank’ gegaan. Dat de Tesla daar zijn dichte neus voor ophaalt, komt omdat hij alleen in zijn debuutjaar (2019) al bijna 30.000 geïnteresseerden wist te overtuigen van zijn kunnen.

Overigens valt in de registratiecijfers meteen op hoe grillig de verkoopcurve van de Model 3 is, met in het ene jaar slechts 827 exemplaren op kenteken en in het andere jaar meer dan 10.000. Het zal te maken hebben met het wispelturige beleid van Tesla zelf, dat dan weer de prijs omhoog gooit en dan weer naar beneden. Ook is de aanlevering van auto’s uit China en de Verenigde Staten niet altijd constant geweest. En laten we ook niet de invloed van de Nederlandse overheid vergeten. Dat de Model 3 zo’n vliegende start maakte, heeft alles te maken met de lage bijtelling van 4 procent die toen gold.

Is er sprake geweest van Elon Musk-effect?

Of er in de laatste twee jaar sprake is geweest van een Elon Musk-effect, kunnen we moeilijk bepalen. Ja, de verkopen van de Model 3 zijn tussen 2024 en 2025 gehalveerd, maar dat kan ook te maken hebben met de toegenomen concurrentie en de inmiddels hoge leeftijd van het model.

Maar de naam is gevallen: Elon Musk. De man die eigenhandig verantwoordelijk is voor een heuse cottage industry aan stickermakers, die goudgeld verdienen met ‘I bought this before Elon went crazy’-plakplaatjes. Bij Polestar moeten ze in hun vuistje hebben gelachen toen Musk zijn steun uitsprak voor de extreemrechte Alternative für Deutschland-partij en op het podium tijdens een Donald Trump-rally een controversiële groet bracht.

Directeur Michael Lohscheller zag meteen een kans en instrueerde zijn verkopers begin 2025 om zich te richten op teleurgestelde Tesla-klanten. “Veel mensen staan nu negatief tegenover [het merk]”, zei hij in een interview met Bloomberg. En dat opportunisme begrijpen we, want Polestar is al jaren een zorgenkindje voor moederbedrijf Geely. Het bedrijf lijdt miljardenverliezen en zag zijn aandelenkoers tussen 2022 en 2025 met 93 procent dalen.

Tesla Model 3 is uitstekende elektrische auto

Afijn, genoeg daarover. Laten we ons richten op de auto’s zelf, want ondanks verwoede pogingen van Elon Musk om het imago van Tesla om zeep te helpen, is de Model 3 gewoon een uitstekende elektrische auto. Dat zie je al aan het feit dat deze Long Range AWD uit 2019 met een kleinere batterij dan de Polestar een veel betere actieradius heeft. Al moeten we op het gebied van accuformaat eigenlijk een slag om de arm houden, want Tesla geeft officieel niet vrij hoe groot zijn accu’s zijn.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de Model 3 Long Range AWD een 75 kWh-batterij heeft, waarop hij maximaal 560 kilometer ver zou moeten kunnen komen. Let wel, dat was toen de auto nieuw was. Want de verkoper van ‘ons exemplaar’ geeft keurig aan dat de auto in de afgelopen zeven jaar 12 procent van zijn batterijcapaciteit is verloren. Is dat goed? Is dat slecht? Geen van beide. Het is gemiddeld.

De Polestar 2 Dual Motor Launch Edition op deze pagina’s komt uit 2020 en heeft nog 91 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit over. Daarbij moeten we aantekenen dat hij nieuw reeds met een achterstand begon, want zijn 78 kWh-accu is ‘slechts’ goed voor een WLTP-range van 480 kilometer. Hoe dat komt? Onder meer door zijn gewicht, dat met 2.098 kilo zo’n 250 kilo(!) hoger ligt dan dat van de Tesla.

In eerste instantie voorkeur voor Polestar 2

En toch hebben we in eerste instantie meteen een voorkeur voor de Polestar. Het gaat te ver om hem een ontwerpklassieker te noemen, maar we durven wel te beweren dat hij een stuk fraaier voor de dag komt dan de Tesla. Hij belichaamt Scandinavisch design, met zijn minimalistische voorkomen en klare lijnen, en heeft een interieur dat rechtdoet aan het Deense en Noorse begrip ‘hygge’, dat je min of meer kunt vertalen als ‘gezellig’.

Dat de Amerikanen dat woord niet kennen, wordt meteen duidelijk als je in de Tesla stapt. De Model 3 is ronduit kaal, met voor de bestuurder alleen een houten plank en een horizontaal touchscreen. Fysieke knoppen zijn er niet. Vrijwel alles moet via het centrale display worden bediend en dat stemt ons niet per se vrolijk. Het infotainmentsysteem van de Tesla is zó uitgebreid dat je erin verdwaalt, met relatief kleine icoontjes die onderweg niet intuïtief te vinden zijn. Wen je eraan? Ongetwijfeld, maar veilig is het wat ons betreft niet altijd, onder meer doordat de Model 3 geen instrumentencluster en head-up display heeft.

Kwaliteitsbeleving aan boord van de Polestar

In die zien doet de Polestar het beter, met een bedrieglijk simpel bedieningsconcept, dat een aantal echte knoppen combineert met software die op Android Automotive-techniek draait. Nog steeds moet je voor de meeste functies het infotainmentdisplay in duiken, maar dat werkt gelukkig met grote, makkelijk te vinden iconen. Ook los daarvan spreekt het binnenste van de Polestar ons meer aan. Het omhelst je, met een hoog opgetrokken dashboard, dat op de meeste plekken best hoogwaardig aanvoelt.

De Model 3 doet er qua kwaliteitsbeleving weinig voor onder, al blijven we denken aan de horrorverhalen online. Zeker in de beginjaren liet Tesla veel foutjes door de mazen van het net glippen. Auto’s werden afgeleverd met beschadigde lak, oneven sluitnaden en zelfs ontbrekende onderdelen.

Lastige conclusie van deze occasionreportage

Om positief af te sluiten: de Model 3 stuurt uit de kunst, met een directe overbrenging en een stevig onderstel. De Polestar 2 is merkbaar zachter, wat voor sommige kopers ongetwijfeld een pluspunt zal zijn. Beide zijn aangenaam vlot en sprinten in minder dan 5 seconden naar 100 km/h. Een voordeel van de Tesla is zijn navigatiesysteem, dat uitblinkt in het vinden van laadstops en tot op de procent nauwkeurig voorspelt met hoeveel batterijniveau je bij een laadpaal zult aankomen. En dat maakt de conclusie van dit verhaal lastig.

Want op de vraag ‘welke van de twee moet je overwegen’ is het antwoord: beide. De Polestar is comfortabeler en gebruiksvriendelijker, terwijl de Tesla efficiënter en ruimer is. Op het gebied van interieurruimte scheelt het behoorlijk. In de kofferruimte van de Model 3 past bijna 550 liter aan bagage, terwijl de Polestar het bij 405 liter voor gezien houdt. Al is de grote vijfde deur van die laatste weer praktischer dan de sedanklep van de Tesla.

De keuze op occasionsites is in ieder geval reuze. Op het moment van schrijven staan er in Nederland bijna zeshonderd Polestar 2’s te koop en zo’n zevenhonderd Tesla’s Model 3. Ons advies: laat de versies met twee elektromotoren staan. De uitvoeringen met voor- (Polestar) of achterwielaandrijving (Tesla) zijn krachtig genoeg en bieden het voordeel van een grotere actieradius. En daar profiteer je in het dagelijkse leven toch meer van.