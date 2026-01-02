Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen verrassing! Deze drie beloftes van Tesla-topman Elon Musk kwamen niet uit in 2025

Zo langzamerhand geloven we weinig meer van wat Tesla-topman Elon Musk zegt. Want ook vorig jaar deed-ie weer allerlei loze beloftes. We lichten er drie uit, maar het zijn er eigenlijk nog veel meer.

Waarom doet Musk regelmatig loze beloftes? Om de aandelenkoers van Tesla te beïnvloeden? Omdat hij een even twijfelachtige relatie met de waarheid heeft als Donald Trump? Geen idee. Het zou zelfs kunnen dat hij zijn fantastische beweringen écht gelooft. Al kunnen we ons dat moeilijk voorstellen.

Belofte één: Robotaxi’s in helft van Amerika

Neem bijvoorbeeld deze eerste belofte. Daarvan móét Musk geweten hebben dat-ie hem nooit waar zou kunnen maken. Afgelopen juli zei hij namelijk dit: “Ik denk dat aan het einde van het jaar de helft van de Amerikaanse bevolking toegang zal hebben tot onze autonome taxi’s.” Eerder riep Musk dat Tesla in 2025 “meer dan een miljoen Robotaxi’s op de weg” zou hebben.

Het was grappig om te zien hoe Musk zijn voorspellingen tegen het einde van het jaar steeds verder terugschroefde. In oktober had hij het nog maar over vijfhonderd Robotaxi’s in Austin, Texas, en een maand later waren dat er ineens zestig.

In werkelijkheid rijden er in Austin ongeveer dertig ‘autonome’ taxi’s rond, waarvan er minder dan tien tegelijk worden gebruikt. Zijn ze zelfrijdend? Daarover kun je discussiëren. De taxi’s hebben nog steeds een safety driver op de bestuurdersstoel zitten en zijn tussen juli en oktober 2025 acht keer betrokken geweest bij een aanrijding, zo blijkt uit cijfers van de NHTSA, de Amerikaanse RDW.

Belofte twee: Waar is de ‘most epic demo’ gebleven?

De tweede generatie Tesla Roadster werd in november 2017 onthuld en zou in 2020 op de markt komen. Nu – meer dan acht jaar (!) na de onthulling – is het model nog steeds niet gearriveerd. Maar de Roadster komt echt, zo blijft Elon Musk beweren.

Afgelopen juli twitterde hij: ‘Just left the Tesla Design Studio. Most epic demo ever by the end of the year. Ever.’ Dat hij het over de Roadster had, bleek begin november, toen hij een vraag van een investeerder over de status van het model beantwoordde.

En wat bleek: de ‘most epic demo ever‘ is uitgesteld naar 1 april 2026. ‘Als het niet doorgaat, kan ik zeggen dat ik een grap maakte”, aldus Musk over de datum. Volgens hem gaat de Roadster nu ergens in 2027 in productie. Eerst zien, dan geloven.

Belofte drie: een leger van Tesla Optimus-robots

Tesla werkt aan een menselijke robot, genaamd Optimus. Het bedrijf zou er in 2025 tussen de vijf- en tienduizend van produceren, zo voorspelde Elon Musk. Sterker nog, volgens hem zouden er tegen het einde van dat jaar wereldwijd al duizenden aan het werk zijn in Tesla-fabrieken.

Is dat gelukt? Nee. Het is niet bekend hoeveel Optimus-robots Tesla heeft gebouwd, maar het zijn er in ieder geval geen duizenden. En de robots die er zijn, staan echt niet aan de assemblageband. Ze kunnen simpele taken uitvoeren, zo heeft Tesla laten zien, maar lijken daarvoor menselijke bestuurders nodig te hebben.