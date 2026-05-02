Deel dit: Share App Mail Tweet

Zeer sportief, maar met een ingetogen uiterlijk: deze occasion verrast bij stoplichtsprintjes

Dat een Mazda-sedan niet saai hoeft te zijn, bewijst de Mazda 6 MPS. Als occasion is hij zeldzaam, maar goed betaalbaar.

De Mazda 6 MPS verscheen in 2006 als topversie van de eerste generatie Mazda 6 en is ondertussen een zeldzame occasion.

Stiekeme sportsedan: de Mazda 6 MPS

Onder de motorkap van de Mazda 6 MPS ligt een 2,3-liter viercilinder turbomotor met 260 pk en 380 Nm. Het schakelen gebeurt via een handgeschakelde zesbak en de occasion heeft vierwielaandrijving. Dat laatste zorgt voor extra grip, vooral bij nat wegdek of stevig accelereren. Optrekken van 0 tot 100 km/h doet de MPS in 6,6 seconden en zijn topsnelheid ligt op 240 km/h. Tegelijk blijft het een praktische sedan met vier deuren en voldoende ruimte voor passagiers en bagage. Dat maakt het model geschikt voor dagelijks gebruik, al ligt de nadruk duidelijk op sportief rijden.

Een Mazda 6 MPS koop je niet om zuinig mee te rijden. Het verbruik ligt rond de 1 op 10 in de praktijk en valt bij stevig gebruik hoger uit. Daar staat tegenover dat de motor veel trekkracht levert en sterk aanvoelt in het middentoerengebied.

Aanpassingen aan het onderstel zijn onder meer de montage van 25 procent stuggere schokdempers en veren, dikkere stabilisatorstangen en 18-inch lichtmetalen wielen. De besturing en het onderstel geven een direct gevoel en de occasion beschikt over een sperdifferentieel. Bij zeer sportief rijden kan er daarom onderstuur optreden.

In de basis is de Mazda 6 MPS een solide occasion die betrouwbaar is met goed onderhoud. Het is wel een auto die uitnodigt tot sportief rijgedrag, met de bijbehorende slijtage. Controleer daarom goed hoe de auto is behandeld en of het onderhoud regulier is uitgevoerd. Meer aandachtspunten vind je in zijn koopwijzer.

Zoveel kost deze occasion

Een Mazda 6 MPS lijkt op het eerste oog niet zeldzaam, maar momenteel staat er maar één occasion te koop. Dit grijze exemplaar uit 2006 heeft 177.328 kilometer op de teller en wordt voor 10.995 euro in het Noord-Brabantse Dongen aangeboden. Hij heeft één vorige eigenaar gehad en beschikt over mooie opties. Denk aan een geluidssysteem van Bose, leren interieur en lichte aanpassingen aan het uiterlijk.