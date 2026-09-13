Remco Slump
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Tesla Cybercab vs. kinderachtige idioot: man springt telkens voor rijdende robotaxi

Het probleem met autonome auto’s is dat ze moeten kunnen omgaan met onvoorspelbaar (en idioot) menselijk gedrag. Zo moest deze Tesla Cybercab telkens hard in de remmen voor een man die ervoor sprong.

Op sociale media is een korte video opgedoken van een man die zich achter een lantaarnpaal verschuilt. Op het moment dat er een Tesla Cybercab aankomt, springt hij ervoor, waardoor de robotaxi nogal hard in de remmen moet.

Tesla Cybercab wordt in de weg gezeten

De man herhaalt het ‘geintje’ weer als de Cybercab snelheid maakt, waardoor het voertuig nog een keer moet stoppen (de reactiesnelheid van de Tesla lijkt uitstekend te zijn).

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Een bestuurder in een blauwe Jeep ziet het gebeuren en haalt de stilstaande Cybercab in.

Onderzoek door Amerikaanse RDW

Tesla heeft zijn autonome taxi eerder deze maand op beperkte schaal uitgerold in Austin, Texas, en wordt nu al onderzocht door de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), de Amerikaanse RDW. Volgens Tesla voldoet de Cybercab aan alle Federal Motor Vehicle Safety Standards, maar daar twijfelt de NHTSA aan. De taxi heeft namelijk geen stuur, geen gaspedaal, geen rempedaal en geen spiegels.

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Remco Slump
Geschreven door Remco Slump

Heintje Davids van Autovisie. Begon in 2005 als stagiair en kwam terug in 2007, 2013 én 2022. Rijdt een BMW-motor, maar zou liever een 850CSi hebben.

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