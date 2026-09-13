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Een cabriolet als eerste auto? Deze occasion kost nog geen 2.000 euro

Heb je wat geld bij elkaar gespaard voor een eerste auto en heb je altijd al een cabriolet willen rijden? Dan is de Peugeot 206 CC misschien de occasion die je zoekt. Hij combineert het uiterlijk van een coupé met het open karakter van een cabriolet.

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De 206 CC verscheen in 2000 en maakte het stalen klapdak bereikbaar voor een breed publiek. Het dak verdwijnt volledig in de bagageruimte, waardoor de occasion met gesloten dak op een coupé lijkt en met het dak geopend in een cabriolet verandert. In de video hierboven vertelt Sjoerd van Bilsen waarom Peugeot deze auto cadeau kreeg.

Kleine cabriolet met goedkoop plezier: de Peugeot 206 CC

Met een lengte van 3,84 meter is de Peugeot 206 CC compact, terwijl de sterkste versie voor zijn prijs behoorlijk wat prestaties biedt. De 1,6-liter viercilinder levert 110 pk en 147 Nm. Wie meer prestaties zoekt, komt uit bij de 2,0-liter viercilinder met 136 pk en 190 Nm. Die occasion sprint in 8,9 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt 204 km/h. Dit motorblok ligt overigens ook in de Peugeot 206 GTI.

Het stalen klapdak is een van de opvallendste eigenschappen van de Peugeot 206 CC. Met een druk op de knop verdwijnen de dakpanelen in ongeveer een halve minuut in de kofferbak. Daar staat tegenover dat de bagageruimte kleiner wordt zodra je het dak opent. Met het dak gesloten is 320 liter beschikbaar, terwijl daar met het dak geopend ongeveer 150 liter van overblijft. De achterbank van de occasion is bovendien krap en vooral geschikt voor kinderen of kleine passagiers.

Controleer deze zaken bij een Peugeot 206 CC

Bij een gebruikte Peugeot 206 CC verdient vooral het stalen dak aandacht. De constructie bestaat uit meerdere bewegende delen, waardoor een defect aan het dak kostbaar kan zijn. Controleer ook op lekkages, bijgeluiden en achterstallig onderhoud. Een volledige onderhoudshistorie is daarom bij deze occasions een groot pluspunt.

Dit betaal je voor een occasion

Er staan 57 exemplaren van de Peugeot 206 CC te koop. De prijzen lopen uiteen van 495 tot 6.350 euro. Wij kozen voor deze grijze occasion uit 2005, die voor 1.500 euro wordt aangeboden in het Limburgse Nederweert. Dit exemplaar heeft 136.015 kilometer gereden en beschikt over de 2,0-liter motor.