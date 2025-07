Deel dit: Share App Mail Tweet

Hier is het bewijs: Tesla wordt geleid door een 54-jarig kind

We kennen Elon Musk niet persoonlijk, maar we zijn er zeker van dat hij het gevoel voor humor van een elfjarige heeft. En dat werkt door in de soms onbegrijpelijke beslissingen van Tesla. Kijk maar eens naar deze officiële Robotaxi-kaart van Austin, Texas.

Tesla heeft recent het werkgebied van zijn Robotaxi-dienst uitgebreid naar dit deel van de stad. Yep, dit is geen grap. Deze officiële kaart van een grote autofabrikant laat een penisvorm zien. Waarom? Omdat een Amerikaanse Youtuber dat op Twitter als idee aandroeg.

Tesla Robotaxi-dienst

De lancering van de Tesla Robotaxi-dienst in Austin is controversieel en niet zonder problemen verlopen. Er circuleren talloze video’s van ‘autonoom’ rijdende Tesla’s die gevaarlijke situaties veroorzaken met hun vaak onvoorspelbare rijgedrag.

Dan zou je denken dat het bedrijf erachter zich een beetje inhoudt en al zijn energie in verbeteringen en de nodige damage control steekt, maar niet Tesla. Dat komt gewoon met deze schijtlollige kaart en een zo mogelijk nog kinderachtige prijsverhoging.

Obsessie met 420 en 69

Een rit in een Robotaxi (die je niet moet verwarren met de Cybercab) kostte tot deze week 4,20 dollar, wat een verwijzing is naar 420, een Amerikaanse begrip dat staat voor cannabisgebruik. Elon Musk vindt dat kennelijk nogal grappig, want hij schreef ooit op Twitter dat hij Tesla van de beurs zou halen voor 420 dollar per aandeel.

Hoe dan ook, het Robotaxi-tarief is nu verhoogd naar… je gelooft het niet… 6,90 dollar. Want natuurlijk heeft Musk ook een obsessie voor het getal 69 (soixante-neuf). Zo veranderde hij de vanafprijs van de Tesla Model S in 2020 in 69.420 dollar en is de SpaceX Super Heavy 69 meter hoog.