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Bizar! Tesla Cybertruck breekt in tweeën bij heftig ongeval

In de Verenigde Staten heeft een vrachtwagen afgelopen weekend een zwaar verkeersongeval veroorzaakt waarbij minstens tien auto’s betrokken waren. Eén van de voertuigen was een Tesla Cybertruck, die door de enorme impact volledig doormidden brak.

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Het incident deed zich voor in Silver Spring, een plaats in de Amerikaanse staat Maryland. Volgens de lokale politie zijn er tien mensen lichtgewond geraakt, onder wie drie kinderen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Tesla Cybertruck breekt in tweeën bij crash

Of de vrachtwagenbestuurder iets te verwijten valt, moet nog blijken. Volgens berichten was de truck vlak voor het ongeval oncontroleerbaar. Gezien de enorme ravage mag het een wonder heten dat de menselijke tol relatief beperkt is gebleven.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt dus nog onderzocht. Duidelijk is dat de vrachtwagen met veel geweld in een file is geknald, getuige de zwarte SUV die op zijn kant ligt en de Tesla Cybertruck die in tweeën is gebroken. Overigens zagen we recent ook al deze Porsche in tweeën breken na een flinke crash.

Accupakket

Elektrische auto’s hebben flinke verstevigingen rond de batterij, omdat koste wat kost voorkomen moet worden dat die beschadigd raakt bij een ongeval. We zijn dan ook benieuwd hoe het accupakket eraan toe is.

De hoogvoltagebatterij in een Tesla Cybertruck bevindt zich net als de meeste EV’s plat in de bodem, tussen de wielen. Op de foto’s is niet goed te zien in hoeverre de accu beschadigd is, maar we zien wel duidelijk de dikke oranjegekleurde kabels van het hoogvoltagesysteem loshangen.

Crashtest met elektrische auto

Iets om goed mee uit te kijken, zo werd duidelijk toen Autovisie recent een bezoekje bracht aan het autokerkhof van crashtestorganisatie Euro NCAP. Daarbij waren we getuigen van een heuse botsproef met een elektrische auto.