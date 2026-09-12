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Verstappen verwacht dat inhalen lastig wordt bij GP van Spanje

Max Verstappen verwacht zondag in Madrid een race waarbij heel moeilijk kan worden ingehaald. “Er is maar één te volgen lijn. Dat is makkelijk te verdedigen”, zei Verstappen voor de Grote Prijs van Spanje in Madrid. De viervoudig wereldkampioen werd derde in de kwalificatie, achter de Brit Lando Norris en de Italiaan Kimi Antonelli.

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Verstappen is geen fan van een nieuw stratencircuit zoals in Madrid. Als het aan hem had gelegen, had de baan van 5,4 kilometer rondom het beurscomplex Ifema er anders uitgezien. “Als je me een plattegrond geeft, dan kan ik dat regelen. Maar dat gebeurt nooit in de Formule 1”, stelde Verstappen tegen Nederlandse media.

Volgens de viervoudig wereldkampioen is er alleen in het Saudische Jeddah weleens sprake van geweest dat hij iets over een circuit mocht zeggen als coureur. “In Jeddah hebben we wel een paar dingen kunnen veranderen”, zei hij. “Maar eigenlijk moet je dat vooraf doen. Een coureur weet namelijk heel goed hoe een goede bocht eruit moet zien. Al zijn er ook genoeg voorbeelden van circuits waar het wel goed is.”

Moeilijk te voorspellen race

Verstappen denkt dat het moeilijk te voorspellen is hoe de veertiende race van het seizoen zal verlopen. “Je weet het nooit met stratencircuits. Het kan heel saai zijn, maar er kan juist ook van alles gebeuren”, zei Verstappen, die naar eigen zeggen graag in Spanje rijdt. “Hoe ik merk dat we hier in Spanje zijn? Nou ja, ze spreken hier Spaans, hè.”

De Grote Prijs van Spanje wordt de komende tien jaar op de Madring verreden. In 1981 werd er voor het laatst door coureurs van de Formule 1 in Madrid gereden. Spanje beschikt met Barcelona over nog een GP in de Formule 1.

Antonelli leidt het WK-klassement met 267 punten, voor Russell (201) en Hamilton (191). Verstappen staat zesde met 127 punten.

ANP