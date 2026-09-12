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Norris ‘in shock’ na pole, Verstappen tevreden nummer 3

Lando Norris heeft zaterdag naar eigen zeggen een van zijn beste ronden ooit gereden. “Ik ben in shock. Dit was een van de beste ronden in mijn carrière. Alles kwam samen. Het was bijna perfect. Als je hier later op terugkijkt, zeg je: ‘Dit was wel goed'”, zei de Brit in Madrid, nadat hij in de kwalificatie poleposition had veroverd voor Kimi Antonelli en Max Verstappen.

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Norris weet zelf niet hoe hij de poleposition te pakken kreeg. “Ik weet het echt niet. In iedere bocht heb ik gedaan wat ik kon”, zei hij op de persconferentie. “Ik dacht dat ik aan het einde in de muur zou komen, maar dat was niet zo. Alles ging goed. Ik deed alles goed vandaag.”

Norris geeft zichzelf een goede kans om de race in Madrid te winnen. Verstappen keek in het flashinterview na afloop van de kwalificatie met een goed gevoel terug. “Dit is een goed resultaat voor ons”, zei hij over zijn derde plaats. “De auto voelde goed aan. Deze kwalificatie is goed verlopen.”

De race begint zondag in Madrid om 15.00 uur.

ANP