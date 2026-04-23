Prijs Ferrari Luce nu al bekend: EV duurder dan V12?
Kopers van Ferrari’s liggen doorgaans niet wakker van een tonnetje meer of minder. Maar wat als je méér betaalt en daar geen brandstofmotor voor terugkrijgt? Dat lijkt te gebeuren bij de nieuwe Ferrari Luce.
Luce wordt naar verwachting de naam van de eerste volledig elektrische Ferrari. Hoewel er nog veel onduidelijk is over het exterieur, gaf de fabrikant eerder al een kijkje in het interieur en is er inmiddels het nodige bekend over de technische basis.
Prijs van de Ferrari Luce
Nu duikt ook een prijs op. Volgens persbureau Bloomberg krijgt de Ferrari Luce een prijskaartje van zo’n 550.000 euro. In Nederland zal dat door belastingen nog hoger uitvallen. Officieel bevestigd is dit bedrag niet. Het gaat om informatie van ingewijden.
Als dat bedrag klopt, wordt de eerste elektrische Ferrari ongeveer even duur of zelfs duurder dan een Purosangue met V12. Opvallend, zeker omdat ook de Luce – net als de Purosangue – naar verwachting een meer crossover-achtig ontwerp krijgt.
