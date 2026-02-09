Deel dit: Share App Mail Tweet

Zou je hier een half miljoen euro voor betalen? Elektrische Ferrari heeft kaal retrodashboard

Nu we het dashboard van de nieuwe, elektrische Ferrari hebben gezien, zijn we benieuwd naar de rest van de auto. Zou de Luce, zoals het model gaat heten, net zo minimalistisch en retro ogen als zijn interieur?

Toen we de plaatjes van het dashboard van de Ferrari Luce in onze mailbox kregen, dachten we gelijk: is dit nou het interieur van een naar schatting 500.000 euro kostende EV? Want daarvoor is het geheel wel érg eenvoudig en kaal.

Getekend door Apple iPhone-ontwerper

Maar tegelijkertijd dachten we: wat fraai en verfrissend! Een stuk opgeruimder ook dan we in de huidige modellen van Ferrari terugvinden.

Dat is niet verrassend, want de man achter het interieur van de Luce is niemand minder dan Jony Ive, die bekendheid geniet als de ontwerper van de iPhone.

Klassieke elementen van Ferrari 512 BB

Het kan bijna niet anders dat de Luce ook in zijn exterieurdesign retrostijlelementen gaat krijgen, want zijn dashboard is overduidelijk geïnspireerd op dat van de 512 BB. Kijk maar eens naar het fantastische stuurtje, met het relatief kleine hart en de zilverkleurige spaken.

Ook de vorm van de instrumentencluster erachter komt overheen met die van de 512. Erg mooi zijn de ronde digitale displays, waarop de meters duidelijk klassieke trekjes hebben. Het centrale display heeft geïntegreerde fysieke knoppen en een digitaal klokje rechts bovenin met analoge wijzers.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Sowieso is het een verademing dat Ferrari teruggrijpt op echte knoppen. In veel huidige modellen zitten allerlei aanraakvlakjes, zowel op het stuur als op het dashboard, die het gebruiksgemak er niet beter op maken.

Opvallend is dat het centrale touchscreen op een soort beugel staat en zowel naar de bestuurder als naar de passagier gedraaid kan worden. Tot slot heeft Ferrari ook over de stoelen van de Luce een retrosausje gegooid. Ze lijken op die van de 512 BB.

De naam Luce kun je ironisch opvatten

Tot slot iets over de naam. De elektrische Ferrari gaat dus niet Elettrica heten, zoals we vorig jaar april al meldden, maar Luce. Dat is Italiaans voor ‘licht’ of ‘verlichting’. Ironisch eigenlijk, aangezien de Luce ruim 2.300 kilo gaat wegen.