Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari’s eerste elektrische auto krijgt 1.000 pk, maar is trager dan Tesla

Ferrari maakt de specificaties bekend van de Elettrica, de eerste volledig elektrische auto van het merk. Het stilste Italiaanse raspaard krijgt zo’n 1.000 pk, maar is trager dan een Tesla Model S Plaid.

Iedereen kent Ferrari als het merk dat bekendstaat om snelheid, maar in het elektrische tijdperk is vermogen geen onderscheidende factor meer. Zo versloeg de Yangwang U9 het Bugatti-record voor snelste productieauto.

Ferrari Elettrica niet sneller dan Tesla

Bij Ferrari gaan ze niet mee met de pk-inflatie en dus laten ze een elektrische auto zien met ‘slechts’ 1.000 pk in boost-modus. Dit resulteert in een nul-naar-honderd-sprint van 2,5 seconden en een topsnelheid van 310 km/h. Dat alles doet de Tesla Model S Plaid beter.

De Ferrari beschikt over vier elektromotoren – op iedere as twee. Deze krachtbronnen zijn niet ingekocht, maar zelf ontwikkeld. Hoewel het vermogen niet meer zo indrukwekkend is, stelt Ferrari dat er bij maximale acceleratie tot 3.000 Nm op de vooras en 8.500 Nm op de achteras wordt losgelaten. Dat zijn wel krankzinnige cijfers.

De motoren putten energie uit een 122 kWh-accupakket waarmee je tot 530 kilometer moet kunnen rijden. Natuurlijk beschikt de Ferrari Elettrica over een 800 volt-boordnet om snel te kunnen ont- en opladen. Dat laatste doet hij met maximaal 350 kW aan de snellader. Overigens zijn ook de accu’s in huis ontworpen en geassembleerd. De accu is zo samengesteld dat hij na verloop van tijd kan worden vervangen of geüpgraded.

Een vierzitter

Ondanks dat het chassis en de carrosserie voor 75 procent uit gerecycled aluminium bestaat en de accu met een energiedichtheid van 195 Wh/kg relatief licht is, weegt de Ferrari 2.300 kg. Dit heeft niet enkel te maken met het feit dat het een EV is, maar ook doordat het een vierzitter wordt. Het is nog onduidelijk of het een crossover-achtige als de Purosangue of meer een GTC4Lusso-variant wordt.

Opvallend is dat de wielbasis van de Ferrari Elettrica relatief klein is, die van de GTC4Lusso is zelfs iets groter. Hierdoor moet de EV behoorlijk wendbaar zijn.

Onderstel eerste elektrische Ferrari

Het onderstel van de eerste elektrische Ferrari lijkt behoorlijk op dat van de Ferrari Purosangue en de F80. Hoe de ingewikkelde dempers exact werken, legt Autovisie-redacteur Dries van den Elzen uit.

Geluid

Bij een elektrische Ferrari ontbreekt het geluid van een heerlijke V8 of V12. De Italianen hebben daar iets op bedacht. Ze laten geen mp3’tje afspelen, maar maken gebruik van een sensor die geluiden van de aandrijflijn oppikt. De Ferrari versterkt dus het geluid van bijvoorbeeld de differentiëlen en elektromotor.

Wat wel volledig nep is, zijn de schakelmomenten die net als bij de Hyundai Ioniq 5 N kunnen worden aangezet. Zelfs het afremmen op de motor tijdens terugschakelen wordt geïmiteerd.

Verwacht wordt dat de volledig elektrische Ferrari Elettrica in de eerste helft van 2026 zichzelf laat zien. Onduidelijk is nog hoe hij er exact uitziet en wat zijn prijs wordt.