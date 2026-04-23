Deze moderne crossover rijdt erg leuk en is nu behoorlijk betaalbaar

Je ziet ze overal: compacte crossovers met een hoge instap en een stoer ontwerp. Ze zijn vanwege hun hoge zit overzichtelijk in het verkeer en door de beperkte buitenmaten makkelijker te parkeren dan een SUV. Met een budget tot 15.000 euro kom je al een heel eind in dit segment. Maar welke occasion moet je hebben? We vergelijken de Ford Puma, Kia Stonic en Volkswagen T-Cross.

Deze week gaan we op zoek naar minicrossover-occasions met een maximumprijs van 15.000 euro.

Ford Puma (2019 – heden)

De Ford Puma valt vooral op door zijn speelse rijgedrag. Zijn vering is zacht aan de voorkant en stijf aan de achterkant. Daardoor stuurt hij direct, voelt hij lichtvoetig aan en maakt zelfs een korte rit leuk. Daarmee is de Puma de occasion van dit trio, voor wie dynamisch rijden belangrijk vindt. Daarnaast is hij ook de mooiste van het drietal, met een design dat doet denken aan de Maserati Grecale.

Met een budget van 15.000 euro kun je 84 occasions vinden. De prijzen beginnen vanaf 9.900 euro, maar voor nette exemplaren betaal je minimaal 11.995 euro. Een rode Ford Puma 1.0 EcoBoost ST-Line uit 2021 met 126.109 kilometer wordt in het Limburgse Weert aangeboden voor 14.945 euro.

Technische aandachtspunten

Het 1.0 EcoBoost-motorblok had eerst een natte distributieriem, die bij verkeerde motorolie kon afbrokkelen. Dat kon in fikse motorschade resulteren, wat duizenden euro’s kostte om te verhelpen. In 2018 heeft Ford in Europa dit systeem vervangen voor een ketting, maar je moet nog steeds oppassen met de verkeerde olie in je occasion. Zo heeft de oliepomp van de Ford Puma wel nog een natte riem die kan afbrokkelen. Vervanging van de oliepomp kost een paar honderd euro.