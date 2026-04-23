Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom een rijke zakenman zojuist een miljoen neertelde voor dit maffe gevaarte

Tijdens een veiling in de Verenigde Staten is een bijzonder auto onder de hamer gegaan: de GM Defense ISV-U. Dit is een militair voertuig, die je als particulier normaal gesproken niet kunt kopen.

De verkoop vond plaats tijdens de Barrett-Jackson veiling in Palm Beach, Florida. Daar werd het eerste exemplaar van de 2026 ISV-U verkocht voor 1 miljoen dollar (850.000 euro). Recent werd ook een Ferrari geveild in de VS, maar daar ging iets niet goed. Daarom wilde de Zweedse overheid miljoenen euro’s terug van veilinghuis Sotheby’s.

GM Defense ISV-U

De ISV-U (Infantry Squad Vehicle–Utility) is door de defensietak van General Motors ontwikkeld voor het Amerikaanse leger en bondgenoten. Het model valt in de categorie ultralichte tactische voertuigen. Hij is gebouwd voor vervoer van vijf militairen en inzet onder zware omstandigheden. Het geveilde exemplaar is uniek, want dit is een speciale uitvoering die refereert aan de Medal of Honor. Dit is de hoogste militaire onderscheiding in de VS. Daarnaast kreeg het voertuig ook verwijzingen naar het 250-jarig jubileum van het land mee.

(Afbeelding: Congressional Medal of Honor Foundation) (Afbeelding: Congressional Medal of Honor Foundation) From left to right- Medal of Honor Recipients Terry Richardson, David Bellavia, Matt Williams and Kyle Carpenter; Craig Jackson, chairman and CEO of the Barrett-Jackson Auction Company; Rick Hendrick, chairman and CEO of Hendrick Automotive Group and owner of NASCAR’s Hendrick Motorsports and Steve duMont, President of GM Defense. (Afbeelding: GM Defense) GM Defense ISV-U on stage at Barrett-Jackson Palm Beach auction. (Afbeelding: GM Defense)

(Afbeelding: Congressional Medal of Honor Foundation) (Afbeelding: Congressional Medal of Honor Foundation) From left to right- Medal of Honor Recipients Terry Richardson, David Bellavia, Matt Williams and Kyle Carpenter; Craig Jackson, chairman and CEO of the Barrett-Jackson Auction Company; Rick Hendrick, chairman and CEO of Hendrick Automotive Group and owner of NASCAR’s Hendrick Motorsports and Steve duMont, President of GM Defense. (Afbeelding: GM Defense) GM Defense ISV-U on stage at Barrett-Jackson Palm Beach auction. (Afbeelding: GM Defense)

De basis van de ISV-U komt van de Chevrolet Colorado pick-up. Onder de kap ligt een 2,8-liter Duramax viercilinder-dieselmotor, gekoppeld aan een automatische versnellingsbak met zes verzetten. Hij weegt 2.236 kilogram en mag net iets meer dan zijn eigen gewicht meenemen. Zijn open constructie met rolkooi en relatief lage gewicht zorgen voor inzet op moeilijk terrein. Daarom is hij ook makkelijk onder een helikopter te vervoeren.

Opbrengst en achtergrond

Deze ISV-U is gekocht door Rick Hendrick, eigenaar van Hendrick Automotive en NASCAR-raceteam Hendrick Motorsports. Hij betaalde 1 miljoen dollar voor het voertuig. Dat bedrag gaat volledig naar de Congressional Medal of Honor Foundation. De opbrengst wordt gebruikt voor steun aan ontvangers van deze onderscheiding en hun families. Ook gaat het geld naar programma’s die het verhaal en de betekenis van de medaille levend houden. Extra speciaal: bij de veiling waren meerdere ontvangers van de onderscheiding.