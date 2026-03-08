Veilinghuis Sotheby’s maakt een fout van 4,8 miljoen euro: de Zweedse overheid wil nu een Ferrari F40 terug
Onlangs veilde RM Sotheby’s in de Verenigde Staten voor miljoenen dollars een zeldzame Ferrari F40. Niets bijzonders zou je denken, maar kort na de verkoop ontstond er twijfel over de herkomst van de auto. Een curator uit Zweden stelt dat de F40 nooit geveild had mogen worden en wil hem terughalen.
De verkoop verliep als een normale veiling. Een Ferrari F40 ging onder de hamer en verkocht voor 5,2 miljoen dollar, omgerekend ruim 4,8 miljoen euro. Ferrari’s doen het bijna altijd goed op veilingen. Dit model verkocht voor tien keer zijn oorspronkelijke waarde, vanwege een opvallende reden.
Het probleem met deze Ferrari F40
Kort na de veiling kreeg de verkoop een staartje. In Zweden handelden curatoren namelijk het faillissement van vastgoedbedrijf Kvalitena AB en gelieerde organisaties af. Samen hebben die ondernemingen ongeveer 85 miljoen euro schuld.
Tijdens onderzoek naar bezittingen stuitten de curatoren op een opvallende registratie van het Zweedse transportagentschap. Daar stond een Ferrari F40 genoteerd, die hetzelfde chassisnummer had als de in Amerika geveilde auto.
Curator onderzoekt herkomst
De curator onderzoekt nu hoe de auto Zweden heeft verlaten en wie hem bij de veiling heeft aangeboden. Eind jaren negentig kwam de Ferrari F40 in Zweden terecht en was daar meer dan twintig jaar in handen van verschillende liefhebbers. In 2024 werd de bolide pas naar de Verenigde Staten geëxporteerd, waarna hij op de veilinglijst verscheen. Niet alle modellen bij veilingen zijn in goede staat. Een koper kwam er bijvoorbeeld achter dat de remblokken van zijn Mercedes GLE van hout waren gemaakt.
Als blijkt dat de Ferrari F40 onderdeel is van de faillissementsboedel, volgt een nieuwe stap. De bolide wordt dan mogelijk teruggevorderd en toegevoegd aan de bezittingen die voor schuldeisers bestemd zijn. Dat is niet alleen rot voor de koper, maar geeft de reputatie van Sotheby’s ook een knauw.
Overigens was de F40 niet de enige auto die bij het failliete bedrijf als bezit te boek stond. In de registers staan namelijk ook voertuigen van Rolls-Royce en Mercedes-Benz. Curatoren vermoeden dat meerdere modellen buiten het zicht van schuldeisers zijn gehouden.
