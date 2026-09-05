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Peugeot crasht in Helmond als jongen op achterbank plots handrem aantrekt: “Wat doe jij?!”

Beelden van een flink ongeval gaan viraal nadat ze op Dumpert zijn gedeeld. Te zien is hoe een viertal jongens aan boord van een Peugeot 307 door de binnenstad van Helmond scheurt. Het gaat compleet mis wanneer een achterbankpassagier plots aan de handrem trekt.

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Het ongeluk vond plaats in de Hoofdstraat van Helmond. Dit is een klinkerweg waar 50 km/h is toegestaan, al meldt een lokale nieuwssite dat de gemeente van plan is de maximumsnelheid terug te schroeven naar 30 km/h.

Peugeot 307 crasht als jongen aan handrem trekt

Of dit ongeluk met een nog lagere snelheidslimiet voorkomen had kunnen worden, is maar zeer de vraag. Van de verkeersregels lijken de jongens in de video zich immers ook nu al weinig aan te trekken. Op vrij hoge snelheid scheurt het viertal door de bebouwde kom.

Een van de jongens op de achterbank filmt het tafereel en lijkt voor de grap aan de handrem te willen trekken. De bestuurder heeft het door en bewaakt de handrem met zijn hand. Maar als hij moet opschakelen, trekt zijn filmende passagier alsnog aan de handrem.

De achterwielen blokkeren en het lukt de bestuurder niet om de Peugeot onder controle te houden. Het is een flinke klap waarmee de auto tot stilstand komt. Met de bestuurderskant is vermoedelijk een paal geraakt, waardoor de jongen achter het stuur de zwaarste klap moest verduren. Gelukkig droeg hij een gordel en werkte de gordijnairbag.

Hoe de jongens het er vanaf gebracht hebben, is niet bekend. Een foto van de aftermath maakt wel duidelijk dat de Peugeot 307 in één keer is afgeschreven. Tja, van je vrienden moet je het hebben.

Weinig risicobesef

De jongens bewijzen overigens wel onbedoeld een punt dat verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen recent maakte over de pk-grens die Frankrijk beginnend bestuurders wil opleggen. Wie daar net zijn rijbewijs heeft gehaald, mag straks pas na drie jaar een krachtige auto besturen.

“Jongeren hebben vaak nog te weinig risicobesef en ervaring, maar wel een bewijsdrang”, stelde Tertoolen. En de gedachte achter zo’n vermogensbeperking snapt de verkeerspsycholoog dan ook wel, maar hij denkt niet dat het zoden aan de dijk zet. Volgens hem is voor risicovol rijgedrag niet noodzakelijk een loeisterke auto nodig. “Ook in minder imposante auto’s kun je heel gevaarlijk rondrijden.” Dat blijkt.

Geschreven door Coen Grutters Hoewel vooral handgeschakelde achterwielaandrijvers zijn hart sneller doen kloppen, schrijft en presenteert hij met hetzelfde enthousiasme over alles wat autoland te bieden heeft.

