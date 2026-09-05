Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit autootje heeft slechts één stoel en kost ruim 400.000 euro…

Moderne auto’s worden volgeladen met veiligheidssystemen, geluidsdempers en emissiekillers. Terwijl geluid en de voelbare mechaniek plaats maken voor de stilte en efficiëntie van elektrotechniek, lijkt het steeds moeilijker om de sensatie op te wekken waar zoveel autofanaten naar hunkeren. Geen wonder dat restomods aan populariteit winnen.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Daar speelt Analogue Automotive op in met deze ‘nieuwe’ VHPK. De aanhalingstekens zijn bewust gekozen, want helemaal nieuw is het model natuurlijk niet. Voor deze restomod is klaarblijkelijk een Lotus Elise als basis gebruikt. Toch is de auto zo grondig onder handen genomen dat hij bijna als een volledig nieuw model kan worden beschouwd.

VHPK heeft slechts één stoel

De VHPK werd al eerder onthuld, maar de eerste van in totaal 35 klantenauto’s is nu af. Om tot dit resultaat te komen, heeft Analogue Automotive een Lotus Elise compleet gestript en vervolgens weer aangekleed met allerlei nieuwe, lichtgewicht onderdelen.

(Afbeelding: Analog Automotive) (Afbeelding: Analog Automotive)

(Afbeelding: Analog Automotive) (Afbeelding: Analog Automotive)

Denk aan gesmede wielen, die optioneel zelfs uit carbon worden vervaardigd. Maar ook panelen van koolstofvezel en een lichtere brandstoftank. Toch is het vooral de enkele stoel middenin die in het oog springt. Dit zorgt voor een betere gewichtsverdeling, bespaart kilo’s en verwijst terug naar de nineties, toen in het Autobytel Lotus Championship met éénzits Elises geracet werd.

Dubbel zoveel vermogen als Lotus Elise

Ook qua vermogen is de opgedirkte Lotus Elise er op vooruit gegaan. De 1.8 Rover K-Series is opgeboord tot 1,9 liter, voorzien van allerlei gesmede onderdelen en levert nu maar liefst 254 pk. Dat is dubbel zoveel als een gewone Elise. Niet gek voor een atmosferische viercilinder. VHPK staat dan ook voor Very High Performance K-Series.

Met een wagengewicht van nog geen 600 kilogram, een korte handgeschakelde vijfbak en een mechanisch sperdifferentieel moet dit een geweldige stuurmansauto zijn. Precies waar steeds meer autofanaten naar terugverlangen.

Ruim 400.000 euro

Helaas is de VHPK van Analogue Automotive niet voor iedereen weggelegd. Niet alleen vanwege het feit dat er slechts 35 worden gebouwd, maar ook omdat deze auto omgerekend iets meer dan 400.000 euro gekost heeft. Oef! Overigens zijn er nog veel extremere (en duurdere) restomods, zo ondervond collega Peter Hilhorst.