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Gevaarlijke social media-trend ‘cutting up’ kan niet alleen je rijbewijs, maar ook levens kosten

Cutting up, ook wel squeezing genoemd, is een trend die we — gelukkig — vooral in de Verenigde Staten zien. Toch kom je af en toe ook social media-video’s tegen van Nederlanders aan de levensgevaarlijke cutting up-rage mee lijken te doen.

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Vlaamse media berichten momenteel over deze zorgwekkende trend, nadat een Volkswagen T-Roc afgelopen week een heftig ongeval veroorzaakte op de Antwerpse Ring.

Cutting up-trend: zigzaggend door het verkeer

Of ook dit een gevalletje cutting up was, is lastig te beoordelen. Wel komt de manier van rijden enigszins overeen: roekeloos, onverantwoord hard en met totale minachting voor overige weggebruikers. Het idee is om zo snel mogelijk door druk snelwegverkeer te manoeuvreren.

Video’s van deze cutting up-trend duiken online geregeld op. Die zijn veelal afkomstig uit Amerika. Op de beelden, vaak gefilmd door de straatracers zelf, zie je auto’s op hoge snelheid tussen andere auto’s en vrachtauto’s zigzaggen.

De wegpiraten scheuren het overige verkeer links en rechts voorbij. Met een misplaatste onverschilligheid lappen ze alle verkeersregels aan hun laars. Ze lijken vooral te willen pochen met hun ‘rijvaardigheden’, maar de zitpositie, voertuigbeheersing en acties zelf tonen vooral hoezeer het daaraan schort. Hard rijden kan iedereen, goed rijden niet.

Levensgevaarlijk

Uiteraard zul je direct voor een Artikel 5-overtreding van de straat worden geplukt als een agent je snapt, maar dat lijkt de snelheidsduivels niets te deren. Vermoedelijk zullen zij toch niet vrijwillig stoppen voor de politie.

Dat deze bestuurders specifiek drukke wegen opzoeken, maar het zo gevaarlijk. Het lijkt immers juist de bedoeling om zo laat mogelijk te remmen en rakelings langs het overige verkeer te sjezen. Bewust anderen de stuipen op het lijf jagen.

Met die achteloosheid is het niet verwonderlijk dat het af en toe flink misgaat, zoals in bovenstaande video te zien is. Helaas zijn daarbij zelden enkel de cutting up-straatracers betrokken. In de meeste gevallen moeten ook nietsvermoedende medeweggebruikers het ontgelden.

310 km/h op de Nederlandse snelweg

Helaas komen dergelijke video’s af en toe ook uit eigen land. Vorig jaar werd een veelpleger Younes M., die vermoedelijk achter het beruchte account Muis911 zat, aangehouden. Hij haalde levensgevaarlijke capriolen uit in het Nederlandse verkeer. Niet alleen op snelwegen, maar ook in woonwijken.

Vorige week werd op dat account een filmpje geplaatst (het laatste fragment in bovenstaande video) van al dan niet dezelfde beruchte straatracer, waarin hij met een geveinsde nonchalance en één hand aan het stuur van een Audi R8 310 km/h rijdt op de Nederlandse snelweg. Dergelijk asogedrag kent deze vijf belangrijke oorzaken.