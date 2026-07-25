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Opmerkelijke crash in Brazilië: dragrace gaat helemaal mis voor deze Volkswagen

Een dragrace eindigde in tranen voor de bestuurder van deze flink getunede Volkswagen. Ook zijn opponent raakte betrokken bij de crash.

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Het voorval vond enkele dagen geleden plaats op Music Speedway Park, een circuit in het zuidoosten van Brazilië. Marcel Luiz Ferreira deed er in zijn rode Volkswagen Gol mee aan een dragrace-evenement. Nee, we zijn de ‘f’ niet vergeten. Al decennialang levert Volkswagen een model genaamd Gol in Zuid-Amerika.

Getunede Volkswagen Gol

Ferreira verscheen samen met een andere Gol aan de start. Beide auto’s waren allesbehalve origineel. Zo is de Volkswagen van Ferreira uitgerust met plakkerige dragracebanden, een zogeheten screamerpipe en zelfs een parachute achterop. Onder de kap schuilt een gigantische turbo.

Hoeveel vermogen de voorwielaangedreven Volkswagen Gol exact leverde, is niet duidelijk. Snel is hij in ieder geval. Te zien is hoe de Volkswagen er in de eerste meters als een raket vandoor gaat.

Zware crash

Maar dan slaat het noodlot toe. Plots duikt de neus omlaag en komen de achterwielen van de grond. De Gol is oncontroleerbaar en komt op de andere strook terecht. Het lukt zijn tegenstander niet om Ferreira nog te ontwijken en ze knallen op elkaar. Vervolgens komt Ferreira ook nog hard in aanraking met de betonmuur.

Money shift

Hoewel beide auto’s zwaar gehavend zijn, komen de coureurs er gelukkig zonder kleerscheuren vanaf. Maar wat lag aan deze crash ten grondslag? Het lijkt erop dat Ferreira van de derde naar de tweede versnelling schakelde, waarna de auto oncontroleerbaar werd. Een beruchte money shift dus.