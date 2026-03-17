Stellantis opnieuw getroffen door terugroepactie: deze 16.848 Nederlandse auto’s moeten naar de dealer
Autofabrikant Stellantis moet alweer een groot aantal auto’s terugroepen. Ditmaal gaat het om hybrides met brandrisico in de motorruimte. Wereldwijd zijn meer dan een half miljoen auto-eigenaren de pineut.
Stellantis is het moederbedrijf van merken als Opel, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo en Citroën. De fabrikant kwam de laatste tijd vaker in het nieuws door slechte constructiekwaliteit. Zo werden in september nog duizenden Nederlandse auto’s teruggeroepen. Toen waren loszittende brandstofleidingmoeren het probleem.
Stellantis roept 531.971 auto’s terug
Nu zijn er dus opnieuw problemen bij Stellantis. Het gaat om 531.971 auto’s wereldwijd, waarvan 16.848 in Nederland. De terugroepactie geldt voor hybrides van onder meer Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Lancia, Opel en Peugeot. Dit zijn de getroffen modellen:
- Alfa Romeo Junior Ibrida
- Citroën C3 Aircross Hybrid
- Citroën C4 Hybrid
- Citroën C4 X Hybrid
- DS 3 Hybrid
- Fiat 600 Hybrid
- Fiat Grande Panda Hybrid
- Lancia Ypsilon Hybrid
- Opel Corsa Hybrid
- Opel Frontera Hybrid
- Opel Mokka Hybrid
- Peugeot 2008 Hybrid
- Peugeot 208 Hybrid
Wat maakt deze modellen zo gevaarlijk? Het probleem van deze Stellantis-hybrides ligt bij elektrische installatie. Er zit namelijk te weinig ruimte tussen de brandstoffilterleiding en een beschermdop op de pluspool van de riemstartgenerator. Dat laatste is een onderdeel dat je traditionele dynamo en startmotor samenvoegt tot één systeem. Doordat er te weinig ruimte is, ontstaat er onder natte omstandigheden kans op kortsluiting. Dat vergroot het risico op brand in de motorruimte.
Volgens de RDW is het risico gemiddeld. Dat betekent dat je niet je auto direct hoeft te laten staan, maar ook dat je de terugroepactie niet moet negeren. De oplossing is simpel: de monteur vervangt de beschermdop en past de leiding aan. Als een onderdeel schade heeft, volgt vervanging. Getroffen klanten ontvangen op donderdag 19 maart een brief van Stellantis. Daarna kunnen ze een afspraak maken bij de dealer. Deze ingreep kost de eigenaar niets en moet niet langer dan een half uur duren.
