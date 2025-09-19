Deel dit: Share App Mail Tweet

Stellantis komt met belangrijke aanvulling voor 1.2 PureTech

De 1.2 PureTech-motor van Stellantis, moederfabrikant van onder andere Fiat, Alfa Romeo en Peugeot, komt met een belangrijke aanvulling. De brandstofmotor wordt in de toekomst bijgestaan door échte hybridetechiek.

De huidige 1.2 is er al als Hybrid. Deze aandrijflijn, die ook in onze Fiat 600 duurtester ligt, is geen volwaardige hybride maar een milde hybride. Dit betekent dat de elektromotor – die in dit geval in de versnellingsbak zit – de brandstofmotor ondersteund, maar er niet volledig elektrisch mee gereden kan worden.

1.2 PureTech Hybride van Stellantis

Stellantis biedt momenteel al wel plug-in hybrides aan, maar dit zijn altijd een 1.6-motoren. Volgens het Franse tijdschrift L’argus wordt er dus van de 1.2 PureTech ook een volwaardige hybride gemaakt.

Deze technologie wordt naar verluidt het eerst toegepast in Peugeot-modellen, de vernieuwde 3008, 5008 en 308. Het uitrollen van een deels nieuwe hybride-aandrijflijn is een logische stap in tijden dat de EV moeilijker verkoopt.

Problemen 1.2 PureTech De PureTech-motor heeft een slechte reputatie. Dit komt doordat eerdere versies van die motor veel problemen hadden met de natte distributieriem. Deze is inmiddels vervangen door een ketting die niet afbrokkelt door de olie.

Over verdere technische specificaties van de nieuwe aandrijflijn hoor je later meer.