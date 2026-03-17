De spitsstrook: mag je rechts inhalen bij een doorgetrokken streep?

Normaal gesproken mag je niet rechts inhalen, maar er zijn uitzonderingssituaties zoals bij blokmarkeringen op de weg. Hoe zit dat bij een spitsstrook met doorgetrokken streep, aan de rechterkant van de weg?

Dit zijn de regels op de spitsstrook

Laatst kregen we een goede vraag van een trouwe Autovisie-lezer: “Een spitsstrook heeft een doorgetrokken streep. Mag ik dan het overige verkeer rechts inhalen?” Het lijkt een logisch argument. Daarom zochten we het voor je uit. Het is niet bij alle verkeerssituaties duidelijk of je rechts mag inhalen. In deze situatie heb je bijvoorbeeld niet met blokmarkering te maken, maar wat dan wel?

Zo weet je of je op de spitsstrook mag rijden Een spitsstrook is een extra rijstrook die open gaat bij drukte. Deze strook ligt soms rechts en gebruikt dan de vluchtstrook. De extra rijbaan is alleen open als boven de weg een groene pijl zichtbaar is. Bij een rood kruis is hij gesloten.

Als de spitsstrook open is en er is ruimte, moet je hem gebruiken. Volgens Rijkswaterstaat gelden op deze rijbaan dezelfde regels als op andere rijstroken. Is de strook open, dan mag je de doorgetrokken streep negeren. Rechts inhalen is dus niet toegestaan, tenzij er file is. Je gebruikt hem als meest rechtse rijbaan om normaal te rijden, niet om rechts in te halen.