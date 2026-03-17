Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW en Audi laten staan? Deze DS No 7 is een eigenzinnige SUV met 740 km actieradius

En dat is geen originele interpretatie van het fenomeen limousine zoals je de No 8 wel zou kunnen zien, maar een eigenzinnige SUV. En die moet het gaan maken in het felbevochten C-segment, de klasse waar fabrikanten de grootste aantallen maken en het meeste geld verdienen. Is DS No 7 goed genoeg om daar succesvol zaken te doen?

De ervaring die DS tot nu toe met haar modellen heeft, toont ook aan dat in dit segment flink geld te verdienen is met de meest luxe uitvoeringen en opties. Zo kiest maar liefst 40 procent topuitvoering Etoile, 57 procent een panoramadak en 33 procent van de clientèle het duurste audiosysteem van Focal.

De luxe van de DS No7

Ook ouderwetse luxe zoals leren bekleding en de nieuwste techniek zoals night vision zijn in trek. Is het zoals zijn createurs hem bedoeld hebben, een origineel en premium alternatief voor de gevestigde orde? DS parkeert hem dan ook precies tussen het C -en D segment SUV’s, met een lengte van 4.66 meter zit hij tussen de Audi’s Q4 e-tron een topper uit het C-segment en de auto’s als de BMW iX3 en Volvo EX60 uit het D-segment.

De DS No 7 gaat sowieso goed gewapend de strijd in want hij is volgens zijn makers tot de tanden gewapend met USP’s. We vuren er een aantal op u af: een record actieradius van 740 km, een top in class bagageruimte van 500 liter bovendien is hij gemaakt in Europa en verkrijgbare met meerdere aandrijflijnen en dus niet alleen elektrisch.

Zo op het eerste gezicht klinkt dat kansrijk, en zo oogt hij ook door zijn originele design en luxe. Zoals we inmiddels wel van DS gewend zijn, en daarom is het verrassingseffect bij de No.7 wel een beetje verdwenen, we kennen de vormtaal van No 8 en de andere modellen. Een grote grille, met een soort dubbele lichtbak die toch niet te zwaar is voor het totaal. Dat blijft namelijk wel in balans omdat alle zware elementen met scherpe lijnen binnen een homogene vorm gevangen blijven. En ook bij deze No7 zie je weer veel zwarte, glossy vlakken: van het dak tot de dorpels, bumpers maar ook de motorkap. Verder veel klassieke, rijke metallic lakken en grote duur ogende wielen.

Interieur DS No 7

Aan boord benadrukt deze DS No 7 zijn premium ambities nog eens stevig met een goede afwerking en prachtige, luxe materialen. Net als No 8 heeft de nieuwkomer het kenmerkende vierspaaks stuurwiel. Qua techniek en prestaties geen groot nieuws; de DS No 7 heeft geen 800 Volt-techniek maar moet het met de helft doen. De volledig elektrische is er als voorwielaandrijver met 260 pk/343 Nm of als Long Range versie daarvan met 280 pk. De top-versie is de AWD Long Range met 275 pk/509 Nm. De basisversie sprint in 7,7 seconden va 0-100 km/h, de topper doet hetzelfde kunstje in 5,4 tellen, alle drie hebben ze een topsnelheid van 190 km/h.

Belangrijkere waarden zijn: de actieradii: de DS No7 komt volgens de WLTP-meetmethode is de basisversie 543 km ver op een acculading, de Long Range moet 740 km kunnen halen. Records boekt de DS No 7 qua maximumlaadsnelheid zeker niet want die is 160 kW: van 20 naar 80 procent laden zou 27 minuten vergen. Wie een hybride wenst kan momenteel kiezen voor de (48V) Hybrid 145 (145 pk/230 Nm), een New Hybrid waarover nog geen informatie is, zit in de pijplijn.