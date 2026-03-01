Deel dit: Share App Mail Tweet

Mag je het busje hier rechts inhalen? De politie heeft antwoord

Rechts inhalen is verboden, tenzij je een afslag neemt met blokmarkering of er file staat. Maar hoe zit het bij deze halve blokjes rechts van het busje?

Heb jij ook iets te zeggen? Zorg dan dat je gehoord wordt door ons een brief of e-mail te sturen. Redactie Autovisie, Postbus 36, 1000 AA Amsterdam, redactie@autovisie.nl.

Rechts inhalen of niet

Een trouwe Autovisie-lezer deelt deze foto met ons van de A10 ter hoogte van Amsterdam-Zuid. Duidelijk is dat op de meest rechter rijstrook rechts ingehaald mag worden. Hier is duidelijk blokmarkering te zien. Schuiven we een rijstrook op, dan zien we soort halve blokmarkering die dikker is dan de rijstrookmarkering aan bij de linkse rijkstroken.

De politie legt uit dat op de foto drie verschillende wegmarkeringen te zien zijn: normale onderbroken rijstrookmarkering, verdichte onderbroken rijstrookmarkering en blokmarkering. “De middelste vorm van markering is geen blokmarkering, maar geeft aan dat er verderop een bijzondere situatie is. In dit geval een dubbele uitvoegstrook. (…) Rechts inhalen is hier dus alleen op rijstrook 5 toegestaan (tenzij file)”, zo laat een woordvoerder weten. Overigens mag je op meer plekken rechts inhalen dan je denkt.