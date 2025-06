Deel dit: Share App Mail Tweet

In deze situaties mag je wél rechts inhalen

Rechts inhalen is ten strengste verboden, toch? Niet helemaal. In een aantal gevallen mag je het overige verkeer namelijk wél rechts voorbijrijden.

In sommige landen, zoals de Verenigde Staten, is rechts inhalen op meerbaanswegen gewoon toegestaan. In Nederland niet, zelfs als een linksplakker erom smeekt. Een boete wil je niet riskeren, want die bedraagt in 2025 maar liefst 310 euro.

In deze gevallen mag je rechts inhalen

Toch zijn er scenario’s waarbij je in Nederland andere auto’s rechts mag passeren zonder het risico op een prent.

1. File

Een bekend voorbeeld is bij een file op een weg met meerdere rijstroken in dezelfde richting. Dan mag je rechts inhalen. Ook hoef je niet constant zoveel mogelijk rechts te rijden.

2. Blokmarkering

Een andere situatie waarin je rechts mag inhalen, is bij een in- en uitvoegstrook met blokmarkering. Zijn het geen strepen, maar blokken die twee rijstroken scheiden, dan mag je verkeer rechts voorbijrijden.

3. Rotonde

In sommige gevallen mag je zelfs op een rotonde rechts inhalen. Uiteraard moet het daarbij gaan om een rotonde met meerdere rijstroken. Je mag in zo’n geval niet alleen óp de rotonde, maar ook al bij het aan komen rijden rechts passeren.

4. Voorsorteerder rechts inhalen

Ook als je voorligger links wil afslaan, dat duidelijk aangeeft én daarop voorsorteert, mag je er legaal rechts voorbij.

Verwarrende verkeerssituaties

