Test op rollenbank met 750 pk sterke Nissan Skyline GT-R gaat fout
Oei, de rollenbanktest met deze Nederlandse Nissan Skyline GT-R gaat niet volgens plan. Tijdens een run waarbij enkel de achteras met een zogeheten hub-dyno is verbonden, treedt plots de vierwielaandrijving in werking.
Het hele tafereel is vorig jaar gefilmd en de beelden gaan rond op social media. Het gebeurde tijdens een open dag van Spros Motorsports. De tuner is gehuisvest in Heinenoord, een plaatsje onder de rook van Rotterdam.
750 pk sterke Nissan Skyline GTR
“Bezoekers kregen de kans hun auto’s op de rollenbank te testen”, zo schrijft het bedrijf in een reactie. Ook deze 750 pk sterke Nissan Skyline GT-R van de R32-generatie, die overigens niet door Spros Motorsports is gebouwd, stelde zich kandidaat.
premiumAutovisie Garage: nieuwe kuipstoelen voor de Nissan Skyline
Normaalgesproken is een GT-R-uitvoering van de Skyline vierwielaangedreven. Maar wanneer je een bepaalde zekering eruit trekt, wordt al het vermogen naar de achteras gestuurd. “De bestuurder wist echter niet dat het 4WD-systeem in zijn auto was aangepast. In zijn Skyline wordt de vierwielaandrijving via de boordcomputer aangestuurd.”
Test op rollenbank gaat mis
Het systeem was volgens de tuner zo ingesteld, dat de voorwielen pas bij 3.500 toeren en een bepaalde gasklepstand ingeschakeld worden. Gewoonlijk treedt de vierwielaandrijving bij een GT-R direct in werking. “Om die reden hadden we in het begin geen aanwijzing om aan te nemen dat het 4WD-systeem van deze Nissan Skyline GT-R actief zou zijn.”
Als gevolg begonnen de voorwielen plots te draaien tijdens een testrun op de rollenbank. Te zien is hoe de auto ineens naar voren rijdt, terwijl de achteras nog met de hub-dyno verbonden is. Spannende beelden. Gelukkig laat Spros Motorsports weten dat noch de auto, noch de rollenbank beschadigd is geraakt.
108 jaar oude auto op de rollenbank
Een oersterke Nissan Skyline op de rollenbank zien is natuurlijk hartstikke gaaf, maar heb je ooit een 108 jaar oude Ford Model T op zo’n testbank gezien? Check hier hoeveel pk na meer dan een eeuw nog over is.
Lees ook:
- Deze degelijke occasion is misschien niet de meest praktische MPV, maar wel één van de goedkopere
- Nissan Gravite is kleine zevenzitter voor minder dan 6.000 euro
- Autovisie Garage: heel slecht nieuws voor de Nissan Skyline...
- Deze te heet gewassen Nissan Skyline GT-R is eigenlijk een Suzuki en kost maar 3.624,95 euro
Ook interessant
-
Deze occasion is altijd ondergewaardeerd gebleven, maar is degelijk en spotgoedkoop
-
Deze Japanse stadsauto is niet duur, extreem betrouwbaar en een heel praktische occasion
-
Deze degelijke occasion is misschien niet de meest praktische MPV, maar wel één van de goedkopere
-
Deze ruime, betrouwbare SUV heeft een fout imago: is terecht?
-
Deze oerdegelijke stadsauto kost minder dan 5.000 euro en is zeldzamer dan je denkt
-
Waarom deze grote, ‘Amerikaanse’ Toyota tóch relevant is voor de Nederlandse leaserijder
-
Nissan Gravite is kleine zevenzitter voor minder dan 6.000 euro
-
BMW, maak je borst maar nat! Japanse 3-serie heeft 1.000 kilometer actieradius en 500 pk
-
Eén jaar oude Japanse luxeauto schreef zonder te rijden 50.000 euro af, is het nu een goede deal?
-
Deze no-nonsense occasion is perfect voor krappe parkeerplekken en kost vrij weinig
-
Kleine occasion van 2.500 euro degelijke en saai, maar wel praktisch
-
Deze crossover is een oerdegelijke occasion met een laag verbruik. Is hij daarmee ook de beste?