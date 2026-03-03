Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW roept honderdduizenden auto’s terug vanwege brandgevaar: dit kost het als jij er een hebt

BMW roept in Nederland 4.233 auto’s terug vanwege brandgevaar. De auto’s kunnen problemen met hun kabelboom krijgen.

Enkele weken geleden was het al raak bij BMW. Toen riep het merk honderduizenden auto’s terug vanwege een slijtagegevoelige magneetschakelaar, die ook voor brandgevaar en startproblemen kan zorgen. Deze nieuwe terugroepactie heeft betrekking op auto’s die zijn geproduceerd tussen 9 juni 2022 en 5 december 2025. Het gaat om BMW 5- en 7-series.

Dit is het probleem van deze BMW’s

Volgens de Duitse toezichthouder Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) gaat het om 337.374 voertuigen. De kabelboom is bij de BMW-modellen onjuist geplaatst, waardoor hij beschadigd kan raken als het interieurfilter van de auto wordt vervangen. Erg onhandig, want dit is onderdeel van regulier onderhoud.

Als de kabels beschadigd raken, kan kortsluiting optreden. In het ergste geval leidt dit tot rookontwikkeling en zelfs brand. Een woordvoerder van BMW vertelt tegen het Duitse persbureau DPA dat de terugroepactie een voorzorgsmaatregel is. Er zijn geen ongelukken bekend die veroorzaakt zijn door dit mogelijke defect.

Wat moet jij doen?

Als je wil weten of jouw BMW onder de terugroepactie valt, kun je dat makkelijk controleren op de site van de RDW. Als jouw auto een terugroepactie heeft, kun je het beste direct een afspraak maken met je dealer. Die kan de kabelboom controleren en waar nodig, op een andere locatie vastzetten.

Zoveel kost het je

De werkzaamheden worden kosteloos uitgevoerd. Het maakt niet uit hoe oud de auto is bij een terugroepactie. Je betaalt dus alleen voor de brandstof/elektriciteit die je gebruikt om naar de BMW-dealer te rijden. Daarbij ben je ook de tijd kwijt aan het brengen van de auto en het wachten op de reparatie.