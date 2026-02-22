Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoekers vinden lek in beveiliging Tesla Model 3: “Hackers kunnen van alles doen”

Auto’s zijn inmiddels rijdende computers. Dat kan erg handig zijn, maar zorgt ook voor de nodige veiligheidsrisico’s. Zo zien onderzoekers van de Northeastern University in Boston dat de Tesla Model 3 en Cybertruck aanzienlijke beveiligingslekken hebben.

Het is niet de eerste keer dat zorgen worden geuit over de digitale veiligheid van moderne – vaak elektrische – auto’s. Zo liet een eerdere analyse zien dat sommige merken zelfs informatie over je seksleven verzamelen.

Tesla Model 3

In die studie kwam Tesla ook al behoorlijk slecht uit de bus en ook nu stellen de onderzoekers dat hackers de draadloze systemen van de Model 3 en Cybertruck kunnen misbruiken. Dat dit onderzoek op Tesla is gericht, sluit absoluut niet uit dat auto’s van andere merken dezelfde problemen kennen.

Volgens het onderzoek is het grootste probleem met moderne auto’s dat ze altijd gekoppeld zijn via gps, bluetooth en wifi. Zo kunnen eenvoudig over-the-air-updates geïnstalleerd worden en kan er op afstand diagnose aan een auto worden gesteld.

In tegenstelling tot jouw smartphone zijn deze verbindingen permanent, zo leggen de onderzoekers uit. Daarbij kun je bij telefoons een app downloaden die ongewenste activiteit opspoort of handmatig zaken uitschakelen. Dit betekent overigens niet dat een smartphone geen risico’s kent.

Moderne auto’s zijn altijd online

Aanjhan Ranganathan, een van de hoogleraren die betrokken was bij het onderzoek, legt uit: “Het belangrijkste dat iemand die een auto koopt moet onthouden, is dat moderne voertuigen altijd verbonden apparaten zijn die je niet kunt bedienen of monitoren.”

Zo kunnen hackers binnendringen

Hackers kunnen op verschillende manieren binnendringen in een auto. Een van de makkelijkste is IMSI Catching. Iedereen die zijn Tesla met het netwerk heeft verbonden, heeft zo’n nummer – net als jouw telefoon. Is de auto met het Tesla-netwerk verbonden, dan is er geen probleem en kan er niets onderschept worden. Echter, als een auto voor het eerst online wordt gebracht of opnieuw verbindingen moet maken met een netwerk, dan kunnen deze met een nep-zendmast onderschept worden. Dit kan met name als de hacker fysiek dichtbij is.

Deze nep-zendmasten kunnen ook gebruikt worden om de internetverbinding te verstoren en zo data te onderscheppen. De onderzoeksresultaten laten gelukkig zien dat dit alles nooit invloed heeft op de besturing ban de auto, maar wel serieuze impact kan hebben op de privacy en communicatie.

Het laatste lek dat gevonden werd heeft te maken met de noodhulpsystemen. Door dit lek kun je spamberichten, valse waarschuwingen en zelfs DDoS-aanvallen krijgen in je auto. Door de laatste aanvallen kent een systeem behoorlijk van slag raken.

Tesla erkent de problemen, maar is niet de enige fabrikant

Tesla erkende eerder de kwetsbaarheden voor dit soort aanvallen. Ook andere autofabrikanten maken gebruik van eenzelfde soort techniek. De reden dat de onderzoekers voor Tesla kozen was eenvoudig. De software leende zich het best voor goede diagnoses.

De onderzoekers hopen met de studie de veiligheidsrisico’s van rijden in moderne auto’s duidelijk te maken. “Wanneer je een connected car koopt, ga je akkoord met een mobiele verbinding die je niet kunt uitschakelen, deactiveren of overschakelen naar een ander netwerk”, sluit Ranganathan af.