Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion ziet er erg chique uit, terwijl hij slechts 9.000 euro kost

Hij is iets specialer dan standaard en daardoor is de Volkswagen Passat CC een mooie occasion. Hij heeft coupé-achtige trekjes, wat net een lekkerder uiterlijk dan de normale Passat geeft.

Deze Volkswagen Passat CC is een opvallende zakenauto. Bij zijn introductie in 2008 werd de occasion neergezet als een betaalbaarder antwoord op de Mercedes-Benz CLS.

Volkswagen Passat CC betekent Comfort Coupé

De Volkswagen Passat CC kreeg verschillende benzine- en dieselmotoren. Denk aan de 1.8 en 2.0 TSI, een 3.6 VR6 met 300 pk en diverse 2.0 TDI-diesels met veel trekkracht. Het vermogen gaat meestal naar de voorwielen, maar er zijn ook 4Motions geleverd. De VR6 heeft standaard vierwielaandrijving. Schakelen gebeurt bij deze occasions via een handgeschakelde zesbak of een zeventraps DSG-automaat.

Niet alleen de motoren tillen de Volkswagen Passat CC naar een hoger niveau, ook het onderstel en de carroserie zijn aangepast. De occasion is langer, lager en breder dan de reguliere Passat en hij heeft een steviger onderstel. Mede hierdoor is hij iets sportiever dan een andere variant.

Binnenin de occasion lijkt het dashboard sterk op dat van de normale Passat, maar sportstoelen, een driespaaks stuur en mooie materialen geven extra luxegevoel. De aflopende daklijn beperkt de hoofdruimte achterin iets, terwijl de beenruimte ruim blijft. Luxe extra’s zoals leer, navigatie, Dynaudio-speakers, adaptieve cruise control en rijhulpsystemen versterken het premiumgevoel. Na de facelift van 2012 kreeg de Volkswagen Passat CC betere verlichting, infotainment en een subtiel aangepast interieur.

Dit betaal je voor een occasion

Er staan niet veel modellen van de Volkswagen Passat CC te koop, maar de meeste zien er redelijk uit. Van de tien occasions kozen wij deze zilvergrijze, die een relatief lage tellerstand heeft: 114.642 kilometer. Hij beschikt verder over het 1.8 TSI-motorblok met 161 pk. De meeste andere exemplaren hebben bijna of meer dan twee ton op de klok. Hij staat voor 8.945 euro te koop in het Gelderse Wijchen.

Aandachtspunten van occasions

TSI-motorblokken hebben vaker last van koolstofophoping. Deze vervuiling komt ook bij de Volkswagen Passat CC voor en herken je aan een verlies van kracht of een motorblok dat onregelmatig stationair loopt.

Let er verder bij een testrit op dat de occasion soepel schakelt. Haken of kraken betekent doorgaans slijtage en revisie van de transmissie is altijd een dure ingreep. Deze reparatie is nog duurder als je een model met DSG-automaat hebt. Meer aandachtpunten van de CC kun je in zijn koopwijzer vinden.