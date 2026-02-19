Deel dit: Share App Mail Tweet

Steeds meer Nederlanders rijden door na parkeerschade: doe dit binnen 48 uur om vergoeding te krijgen

Steeds meer automobilisten rijden door na schade te hebben gereden op een parkeerplaats. Dat blijkt uit een analyse van Independer op basis van cijfers van Stichting Waarborgfonds Motorverkeer. Hierdoor draaien veel gedupeerden zelf voor de kosten op als ze niet snel reageren.

Als je schade rijdt op een parkeerplaats, is het wel zo netjes om een briefje achter te laten met je telefoonnummer. Als een ander dat niet doet, dan kun je een claim indienen bij het Waarborgfonds.

Meer claims van parkeerschade bij waarborgfonds

In 2025 zijn er meer dan 20.000 claims ingediend, terwijl dit er vier jaar geleden 18.094 waren. Het schadebedrag van vorig jaar komt uit op 21 miljoen euro.

Doe dit binnen 48 uur

Wat moet je doen als iemand schade heeft gereden aan jouw auto en geen briefje heeft achtergelaten? Dan moet je binnen 48 uur aangifte doen bij de politie als je het voertuig hebt gezien. In andere gevallen kun je tot maximaal 14 dagen actie ondernemen, maar wacht niet te lang met het indienen van de claim bij Stichting Waarborgfonds Motorverkeer en een aangifte. Hoe eerder je de schade meldt, hoe beter het is.

Je krijgt niet zomaar het volledige schadebedrag overgemaakt. Je moet zelfs actief helpen zoeken naar de dader en bewijs aanleveren dat de schade daadwerkelijk is veroorzaakt. Daarbij betaal je een eigen risico van 250 euro. Is de schade groter dan dat bedrag, dan kan het dus verstandig zijn om de claim in te dienen. Een claim bij het fonds heeft geen invloed op de schadevrije jaren en premie.

Zie je schade aan je auto, dan is het belangrijk om direct foto’s te maken van de auto en de omgeving en controleer of er camera’s in de buurt hangen. Kijk ook om je heen of er getuigen zijn. Dit bewijs kan je behoorlijke reparatiekosten schelen.