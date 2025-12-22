Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit gebeurt er met je schadevrije jaren als iemand anders tegen jouw auto botst

Als je een auto verzekerd hebt, dan bouw je schadevrije jaren op. Bij een schadeclaim bij de verzekering, vervallen deze (deels). Maar hoe zit dat als iemand anders tegen jouw auto aanbotst?

De invloed van schadevrije jaren op je premie is fors en bij schade zak je behoorlijk naar beneden op de kortingsladder. Het is daarom niet altijd aantrekkelijk om een gereden schade te claimen.

Wat gebeurt er met je schadevrije jaren als iemand tegen jou aanbotst

Hoeveel de kostenstijgen bij schade door jouw schuld wordt, is van veel verschillende factoren afhankelijk. Maar wat als de schade niet jouw schuld is en iemand tegen je aanrijdt. Verlies je dan ook je schadevrije jaren?

Nee, in Nederland is het verplicht om een WA-dekking te hebben. Dit betekent dat schade aan andere vergoed wordt door de verzekeraar. Rijd iemand dus tegen jouw auto aan, dan vergoed zijn verzekering de schade. Omdat er bij jouw verzekering niet geclaimd hoeft te worden, gaat dit niet van jou schadevrije jaren af. Let wel, In de praktijk wordt schade vaak eerst via jouw eigen verzekering afgehandeld (zeker bij allrisk), waarna de verzekeraar het bedrag verhaalt op de tegenpartij.

Daarbij heeft niet iedere schade invloed op door jou opgespaarde schadevrije jaren. Vaak wordt schade door, diefstal en inbraak, brand, schade door natuurgeweld, joyriding en loslopende dieren vergoed zonder een terugval op de kortingsladder. Ook schade aan de voor-, achter- of zijruiten wordt vaak niet meegerekend met de schadevrije jaren. Let wel, dit kan per verzekeraar verschillen.

Verschillende autoverzekeringen WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

Vergoedt alleen de schade die jij met jouw auto bij anderen veroorzaakt. Je eigen auto krijgt geen vergoeding. WA+ (Beperkt Casco)

Alles van WA+-dekking voor schade aan je eigen auto door externe oorzaken zoals diefstal, inbraak, brand, storm, ruit- en hagelschade. Geen dekking voor schade die je zelf veroorzaakt tijdens het rijden. Allrisk (Volledig Casco)

De meest complete dekking: alles van WA+, én ook schade aan je eigen auto door eigen schuld, parkeerschades, vandalisme en botsingen.

Als je schade veroorzaakt met jouw auto en je dit claimt bij de verzekering, dan gaat dit ten koste van de schadevrije jaren. Dit betekent dus bij een WA- en WA+-verzekering schade aan andere en bij een allriskverzekering ook bij schade aan je eigen auto. Opvallend genoeg is het prijsverschil tussen een WA of WA+ vaak nihil.

Kortom, vergoed de verzekering van de andere bestuurder de schade, dan behoud jij je schadevrije jaren. Het is daarom erg belangrijk om altijd goed de schadeformulieren in te vullen en foto’s te maken. Er moet namelijk wel bewezen worden wie schuldig is.