Met deze sportieve occasion haal je gegarandeerd een pretmachine in huis
Met een budget van maximaal 10.000 euro kun je makkelijk een luxere hatchback vinden die niet alleen lekker zit, maar ook nog eens goed rijdt. Denk aan auto’s als de BMW 1-serie, Peugeot 308 en Volkswagen Golf. Omdat het destijds allemaal bestsellers waren, is de hoeveelheid occasions nu groot.
Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.
Occasion voor 10.000 euro
Deze week gaan we op zoek naar een luxe hatchback voor maximaal 10.000 euro. Vind je de BMW 1-serie niets? Wacht dan op de occasions van donderdag en zaterdag.
BMW 1-serie (2004 – 2011)
De eerste generatie BMW 1-serie is de sportieve keuze van dit trio. Dankzij zijn achterwielaandrijving, stuurgedrag en stijve carrosserie rijdt hij scherper dan de meeste hatchbacks. De zitpositie is lager bij de grond, waardoor het voelt alsof je sneller gaat. Ook hebben langere bestuurders meer hoofdruimte in deze occasion. Het interieur is netjes afgewerkt; helaas is de ruimte achterin beperkt. Voor wie vaak passagiers meeneemt is dat een nadeel.
Momenteel staan er voor maximaal 10.000 euro 326 occasions op Gaspedaal.nl. De allergoedkoopste modellen beginnen vanaf 795 euro, maar dan heb je gegarandeerd met schadeauto’s te maken. Een nette BMW 1-serie koop je niet voor minder dan 2.750 euro. Bij een garage in Leek staat bijvoorbeeld een zwarte ‘120i High Executive M-Sport’ (2008, 139.377 km) voor 8.950 euro.
Technische aandachtspunten
Een probleem dat vaker occasions tussen 2004 en 2007 treft, is het uitrekken van de distributieketting. In de ergste gevallen krijg je te maken met ernstige motorschade, die duizenden euro’s kost om te verhelpen. Dit probleem herken je aan een ratelend geluid bij een koude start, als het motorblok ongelijkmatig loopt of minder kracht levert. Kijk in de onderhoudshistorie van de BMW 1-serie of dit al eerder aangepakt is.
Verder staat er een terugroepactie voor BMW 1-serie-occasions open: “Na enkele jaren kan er door luchtvochtigheid en temperatuurschommelingen bij de bestuurdersairbag een defect ontstaan aan de gasgenerator. Er kan niet worden uitgesloten dat bij een airbagactivering na een botsing een te hoge druk ontstaat in de gasgenerator, als deze ontploft kunnen de rondvliegende metalen delen ernstige verwondingen veroorzaken en in het extreemste geval zelf tot de dood leiden.”
