Een van de leukste Toyota’s ooit kost nu minder dan een Golf en is een dagelijks te gebruiken circuitheld

De GR Yaris is ongetwijfeld een van de leukste auto’s die Toyota ooit gebouwd heeft. Of je hem nu als circuitauto of daily driver gebruikt, de GR is erg veelzijdig en kost nu ook nog eens minder dan een nieuwe Volkswagen Golf als occasion.

Een nieuwe Toyota GR Yaris kost inmiddels minimaal 91.999 euro, maar in 2020 kon je hem al krijgen vanaf 50.495 euro. In bovenstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee in de eerste generatie Toyota GR Yaris.

Toyota GR Yaris is circuitheld

De kleine Japanse hot hatch is in korte tijd uitgegroeid tot een icoon. Het is een graag geziene gast op trackdays en op het circuit staat hij behoorlijk goed zijn mannetje. Maar ook op de openbare weg is het een leuke auto. Met zijn 261 pk sprint de occasion in 5,5 seconden van 0 naar 100 km/h en door zijn sperdifferentieel, goede balans en enorme remmen verandert een polderweg al snel in een rallyproef.

Daarnaast is de Toyota ook gewoon een behoorlijk bruikbare hatchback met een redelijke laadbak en een kleine achterbank. Met een leeggewicht van 1255 kg valt de wegenbelasting mee en een WLTP-verbruik van 1 op 12,2 – mits je jezelf kunt bedwingen – is niet eens heel slecht.

Ook de vraagprijs voor occasions valt inmiddels mee. Het shoppen begint vanaf 35.000 euro voor auto’s met kilometerstanden rond de 40.000 tot 50.000 en leeftijden van 5 tot 6 jaar. We vinden er een van net geen 38 mille met nog geen 30.000 kilometer op de teller bij een Toyota-dealer.

Aandachtspunten van de occasion

Let bij aankoop van een Toyota GR Yaris goed op de onderhoudshistorie en probeer te achterhalen hoe de occasion is gebruikt. 30.000 kilometer over een circuit vraagt namelijk veel meer van een auto dan over de snelweg.

Daarbij kennen de auto’s problemen met bevestigingsbouten van wielophanging en versnellingsbak, is de accu een zwak punt en is het verstandig om het vierwielaandrijfsysteem goed te laten controleren. Ondanks deze aandachtspunten is het vooralsnog een behoorlijk degelijke hot hatch.