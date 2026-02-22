Deel dit: Share App Mail Tweet

Binnenkort kun je met Apple CarPlay films kijken in de auto, maar mag dat eigenlijk wel?

Apple CarPlay komt binnenkort met een update waardoor je video’s kunt bekijken via het infotainmentscherm van je auto. Maar is dit eigenlijk wel toegestaan?

Op een bètaversie van Apple CarPlay is het nu al mogelijk om via AirPlay video’s te kijken op een infotainmentscherm. Ook video’s van bijvoorbeeld YouTube kunnen via dit systeem afgespeeld worden.

Mag je films kijken in je auto?

Het is in Nederland per wet verboden video’s te kijken tijdens het rijden. Zo liet het CBR eerder aan Autovisie weten dat je zelfs niet mag videobellen met een telefoon in de houder.

Je kunt dan ook enkel video’s streamen als je stilstaat met de auto. Ga je rijden, dan wordt de functie automatisch geblokkeerd. Hoewel dit ongetwijfeld werkt bij systemen die in een auto zijn geïntrigeerd, is maar de vraag of de bekende Chinese aftermarketschermen hier ook rekening mee houden. Ga je dan toch video’s kijken via Apple CarPlay, weet dan dat je een forse boete kunt krijgen.

Audi heeft overigens al zo’n video-integratie in de nieuwe Q5. Als de bestuurder gaat rijden, verdwijnt de video op een creatieve manier.

Apple CarPlay Ultra

Er komen nog meer veranderingen aan voor Apple CarPlay. Zo wordt het nieuwe Ultra wordt uitgerold. We konden dat al testen in de nieuwe modellen van Aston Martin. Daarbij komt de software ook naar Tesla.