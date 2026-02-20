Deel dit: Share App Mail Tweet

Horrorweekend voor wintersporters met elektrische auto: zo ontlopen rijke EV-rijders de problemen

Lange afstanden rijden met een elektrische auto hóéft geen probleem te zijn. Maar als het koud is en iedereen tegelijk besluit te vertrekken (en laden), kan het toch voor flinke problemen zorgen. Dit weekend dreigt een horrorzaterdag voor wintersporters. Maar EV-rijders die voor een elektrische Porsche kozen, ontspringen de dans.

De ANWB verwacht komend weekend topdrukte op de wegen richting de populaire wintersportbestemmingen, omdat de voorjaarsvakantie van de regio noord begint, terwijl de vrije dagen van de regio’s Midden en Zuid juist ten einde komen. Met name zaterdag wordt het onwijs druk op de routes van en naar de Alpen. Wie op wintersport gaat, mag overigens deze zes cruciale items niet vergeten.

Op wintersport met een elektrische auto

Wintersporters die met een elektrische auto op vakantie gaan, doen er goed aan hun reis zorgvuldig te plannen. Niet alleen vanwege de drukte, maar ook met het oog op de benodigde laadstops.

Lage temperaturen hebben namelijk een negatieve invloed op zowel het rijbereik als de laadsnelheid van een elektrische auto. In combinatie met de verwachte verkeersdrukte kan dit leiden tot extra wachttijden en opstoppingen bij laadstations.

Met elektrische auto van Porsche ontspring je de dans

Wie genoeg geld heeft en zich een elektrische auto van Porsche kan veroorloven, ontloopt die problemen. Het merk beschikt namelijk over zogeheten Porsche Charging Lounges; volgens de sportwagenbouwer zelf gaat het om een ‘exclusieve en premium openbare laadervaring voor Porsche-klanten’.

Aangezien Autovisie momenteel een elektrische Macan als duurtester rijdt, wilden wij uiteraard zelf ervaren hoe dat in de praktijk bevalt. In bovenstaande video geeft collega Dries van den Elzen je een korte rondleiding.

Hij laat je de brandschone wc’s, zithoek, snackautomaat, coffee corner en de laadpalen zien. Opmerkelijk is de configurator die in de lounge is geplaatst. Tijdens het laden kunnen klanten alvast hun volgende Porsche uitzoeken.

Hoeveel kost de Porsche Charging Lounge?

Het betreft dus een laadstation dat enkel toegankelijk is voor Porsche-klanten die zich hiervoor hebben aangemeld. Bij de meeste elektrische auto’s en plug-in hybrides van Porsche kun je de eerste drie jaren gratis gebruikmaken van deze dienst. Daarna kost het je zo’n 17 euro per maand.

Uiteraard moet je nog wel voor de geladen stroom betalen, maar die tarieven vallen reuze mee. Aan de AC-lader betaal je 39 eurocent per kWh, aan de snellere DC-lader 59 eurocent.

Met name de eerste drie jaar betaal je zodoende minder dan de plebs die met hun niet-Porsches bij Fastned in de rij moeten aansluiten. Daarna is het enigszins vergelijkbaar (of zelfs iets duurder) dan het abonneetarief van Fastned. Het verschil is uiteraard dat er bij een Porsche Charging Lounge altijd plek is en je lekker in de watten wordt gelegd (al wil Fastned ook meer voorzieningen aanbieden).

Genoeg locaties op route richting wintersport?

Wel is het Fastned-netwerk véél uitgebreider. Momenteel telt Porsche slechts tien van deze Charging Lounges. Acht daarvan staan in Duitsland, één in Oostenrijk en één in Zwitserland. Voor wintersporters moet dat voldoende zijn.

