Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Donkervoort P24 RS: ‘Sommigen kiezen voor 250.000 euro aan opties’

De Audi-vijfcilinders raakten op en dus moest Donkervoort op zoek naar een nieuwe motorverstrekker. Die heeft het gevonden. Maar wie denkt dat de nieuwe Donkervoort P24 RS simpelweg een F22 met een andere krachtbron is, heeft het mis.

Na honderd Donkervoort F22’s te hebben gebouwd, begint de oer-Hollandse sportwagenfabrikant aan een volgend hoofdstuk, getiteld P24 RS. De in 2024 geboren Phébe Donkervoort vormde inspiratie voor die modelnaam, nadat haar grote zus Filippa naamgever was voor het uitgaande model.

Donkervoort P24 RS is extremer dan ooit

Met elk model werd het een tandje extremer en dreef Neerlands trots verder af van de S7 waarmee het in 1978 allemaal begon. Als de F22 en P24 RS een voorbode zijn van hoe rebels de meiden in hun tienerjaren worden, dan mag huize Donkervoort zich schrap zetten. De F22 was al een ongefilterde herrieschopper die van subtiliteit nooit gehoord had, maar de P24 RS maakt het met zijn uitzinnige vleugelwerk en fors opgekrikte vermogen nog bonter.

Donkervoort verruilt zijn Audi-vijfcilinder voor een V6 van Ford. Een historisch verantwoorde keuze, want in den beginne klopte er al een Amerikaans hart in de Donkervoorts, toen Ford-viercilinders de dienst uitmaakten. De kiem voor deze overstap werd vermoedelijk al gelegd tijdens de ontwikkeling van de F22, waar Ford-designer Amko Leenarts nauw bij betrokken was. De keuze is gevallen op Fords 3,5-liter V6 met dubbele turbo, maar dan sterk gemodificeerd.

Hevig gemodificeerde Ford-V6

Eigenlijk bleef alleen het kale motorblok intact. Alles eromheen is door Donkervoort opnieuw uitgevonden. Vrijwel het enige wat je ervan ziet, is het indrukwekkende koolstofvezel inlaattraject dat nu twee gaskleppen telt. Om de motor lager in de auto te kunnen plaatsen, heeft Donkervoort een dry-sump-systeem ontwikkeld.

Er steekt dus geen diepe oliepan meer onder de auto uit, waardoor de bodem nu helemaal vlak is. De V6 heeft zodoende een zes centimeter lager zwaartepunt in de auto dan de Audi-motor. Donkervoort maakt gebruik van een stand-alone ECU om de motor aan te sturen, wat veel meer softwarematige vrijheid biedt dan bij de vijfcilinder.

Speciale turbo’s

Naar verluidt vond Denis Donkervoort op aanraden van niemand minder dan Christian von Koenigsegg zijn weg naar turbospecialist Van der Lee, die zijn techniek onder meer levert aan de Formule 2. Samen ontwikkelden ze een compleet nieuwe set turbo’s voor de zescilinder.

Dankzij hun kogellagers spoelen ze bliksemsnel op en ook twee compacte water-to-air intercoolers, vergelijkbaar met de systemen uit de Formule 1, dragen bij aan een directe gasrespons. Het zijn bijzonder compacte koelers die dicht tegen het motorblok zijn geplaatst. Het traject tussen turbo en inlaat is zodoende erg kort, waardoor turbolag tot een minimum wordt beperkt.

600 pk

De turbo’s zijn klein van stuk en wegen elk vier kilogram. Hoewel de maximale turbodruk met 1,2 bar iets lager is dan bij de Audi-motoren van voorheen, levert de V6, mede dankzij zijn grotere slagvolume, toch fors meer vermogen. Achter het stuur kies je uit drie standen: Comfort, Touring en Power. In die volgorde neem je het op tegen 400, 500 of een ronduit absurde 600 pk (en 800 Nm koppel!).

Een waanzinnige hoeveelheid vermogen voor een auto die slechts 780 kilogram in de weegschaal legt (30 kilogram meer dan de F22). Via een handgeschakelde vijfbak en een Torsen-sperdifferentieel komt al dit vermogen bij de achterwielen terecht. De instelbare tractiecontrole is je beste vriend en voorkomt dat je ‘m meteen in de vangrails parkeert.

Wiens heel-and-toe-vaardigheden nog wat aandacht behoeven, kan rekenen op hulp van de rev-matching-functie. Ook heeft de P24 RS een flat-shift mogelijkheid. Niet nodig voor een snelle stoplichtsprint, want al in de eerste versnelling kun je 100 km/h halen. Dit puur om een zo goed mogelijke acceleratietijd neer te zetten. De exacte 0 tot 100-tijd is nog niet bekend, maar zit ver onder de drie seconden. Van 0 naar 200 km/h duurt zo’n 7,4 tellen.

Imposante aerokit op de Donkervoort P24 RS

Het imposante vleugelwerk op de P24 RS is niet permanent bevestigd. Elke spoiler is met slechts drie boutjes los te schroeven en de complete aerokit past netjes in de bijna 300 liter aan kofferbakruimte. Wie een serieus potje wil scheuren, kan de vleugels beter laten zitten.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Bij een snelheid van 250 km/h genereren ze 90 kilogram extra neerwaartse druk op zowel de voor- als achteras. Een welkome toevoeging, want op hoge snelheid kon je in de F22 op hogere snelheden soms wat lift ervaren. Daar heeft de P24 RS dankzij de aerokit totaal geen last van, verzekert Denis Donkervoort ons. Overigens haalt Donkervoorts nieuwste telg ook mét die extra downforce nog steeds een topsnelheid van meer dan 300 km/h.

Klapkoplampen

Hoewel de algehele proporties gelijk zijn gebleven, kent de P24 RS een strakkere en iets spitsere neus dan de F22. De koplampunits zijn zo smal samengeknepen dat niet alle verlichtingselementen erin passen. Het grootlicht is zodoende gehuisvest áchter de gril en vallen daardoor amper op.

Maar écht bijzonder zijn de dimlichten, die je helemaal niet kunt zien als ze uitstaan. Pas als je het dimlicht met een draai aan de lichtknop op het stuur aanzet, klappen twee verlichte vleugeltjes met hoge snelheid en een luide bonk zijwaarts uit de neus. Kan die beweging niet wat subtieler? Nee, want wetgeving dicteert dat de lichten anderhalve seconden na het inschakelen volledig operationeel moeten zijn.

Velg is lichter dan de band eromheen

Er is keuze uit wielen van aluminium, gesmeed aluminium en vederlicht magnesium, die laatste wegen zelfs minder dan de speciaal ontwikkelde Nankang-semislickbanden eromheen. Ook lichtgewicht koolstofkeramische remmen behoren tot de optielijst. Omdat die moeilijker op temperatuur te krijgen zijn, hebben de achterste schijven geen koelvinnen binnenin. De combinatie van magnesium wielen en koolstofkeramische remmerij, scheelt in totaal maar liefst 30 kilogram aan onafgeveerd gewicht ten opzichte van de zwaarste wiel-remcombinatie.

Prijskaartje van de nieuwe Donkervoort P24 RS

Donkervoort zal in totaal honderdvijftig stuks van de P24 RS bouwen (er zijn al meer dan vijftig verkocht) en behoort zodoende tot de ultrakleinseriefabrikanten. Toch hebben zij met dezelfde geluidsrestricties van doen als de grote merken. In het korte uitlaattraject heeft Donkervoort genoeg geluidsdemping weten te proppen om de P24 door het homologatieproces te krijgen. Maar omdat Donkervoort-rijders vooral beleving willen, wordt elke klantenauto standaard uitgerust met een luidere sportuitlaat.

Waar de meeste auto’s tegenwoordig standaard volgepropt zitten met (soms onzinnige) veiligheidssystemen, is op de P24 RS zelfs ABS nog optioneel. (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Waar de meeste auto’s tegenwoordig standaard volgepropt zitten met (soms onzinnige) veiligheidssystemen, is op de P24 RS zelfs ABS nog optioneel. (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Net als bij andere Donkervoorts zijn de personalisatiemogelijkheden eindeloos. Zichtbaar koolstofvezel, initialen op de zijkant gelakt of je bedrijfslogo in de hoofdsteun geborduurd? Met een dikke portemonnee is alles mogelijk. Die zul je sowieso nodig hebben bij aanschaf van een P24 RS, want exclusief btw en bpm bedraagt de startprijs 298.500 euro. Met een royaal samengesteld exemplaar op gele platen komt het half miljoen snel in de buurt.