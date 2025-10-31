Zo ontstond de relatie tussen Donkervoort en Audi | Sjoerds Weetjes 476
Met de bouw van de laatste F22 komt er niet alleen een einde aan een vijfcilinder turbomotor in een Donkervoort, ook de jarenlange samenwerking tussen Donkervoort en Audi houdt op te bestaan. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes het antwoord op de vraag hoe Donkervoort Audi aan boord kreeg.
In de allereerste Donkervoort lepelde oprichter Joop Donkervoort een krachtbron van Ford. Hij bleef het merk vervolgens tot en met 1998 trouw. Daarna koos Donkervoort voor Audi, die vanaf 2026 weer wordt ingeruild voor een bespoke-krachtcentrale op basis van een motorblok van Ford.
Hoe Donkervoort bij Audi terechtkwam
In deze aflevering van Sjoerds Weetjes belicht Sjoerd van Bilsen de periode van de Donkervoort-sportwagens met een Audi-motor onder de lange neus. Hij moet daarvoor helemaal terug naar de basis, naar 1978, het oprichtingsjaar van Donkervoort.
Van Bilsen vertelt je over de ontwikkeling van de motoren in de eerste generaties open tweezitters. Hij legt uit hoe Joop aan de Ford-motoren kwam en vertelt over de problemen met krachtbronnen van externe leveranciers. Hij belicht ook het bekende verhaal over hoe toenmalig Audi-topman Franz-Josef Paefgen kennismaakte met de Nederlandse sportwagens, maar Sjoerd van Bilsen onthult ook waarom de samenwerking in het begin op niets uit leek te lopen.
Dit is de laatste Donkervoort met Audi-vijfcilinder | Sjoerds Weetjes 467
Sjoerd maakte deze aflevering van Sjoerds Weetjes aan de hand van een historisch rijtje sportwagens van de autofabrikant uit de polder. De in Tienhoven gebouwde Super Seven komt aan bod, net als de D8 uit Nieuw-Loosdrecht en de eveneens daar vervaardigde D10 die een hoofdrol vervulde in Sjoerds Weetjes 78 (niet geheel toevallig het oprichtingsjaar van Donkervoort).
Meer Sjoerds Weetjes zien?
Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag verschijnt om 16.00 uur een nieuwe aflevering op deze site en op het YouTube-kanaal van Autovisie. Hieronder een aantal voorbeelden van eerdere Sjoerds Weetjes-afleveringen.
- De twee gezichten van de Hyundai Veloster
- Waarom de eerste Ferrari Testarossa’s maar één spiegel hebben
- Hoe de eerste koper zijn stempel drukte op de Praga Bohema
- Deze straatlegale raceauto van KTM heeft een bizarre deur
