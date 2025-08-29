Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de laatste Donkervoort met Audi-vijfcilinder | Sjoerds Weetjes 467

Met de introductie van de F22 in 2022 was al duidelijk dat Donkervoort zijn laatste sportwagen met Audi-krachtbron introduceerde. Slechts 50 stuks zouden er worden gebouwd, maar nu de laatste sportwagens in aanbouw zijn, is duidelijk wat voor Grande Finale Donkervoort heeft gepland. Dat hoor je in Sjoerds Weetjes 467.

Vijftig exemplaren van de fonkelnieuwe en voor Donkervoort revolutionaire F22 bleek bij de lancering van de open tweezitter veel te weinig te zijn. Al bij de marktintroductie was de oplage compleet vergeven. Niet alleen trouwe klanten bestelden de potentste Donkervoort ooit, ook nieuwe clientèle die van ambachtelijk gebouwde en gepersonaliseerde sportwagens houden.

Donkervoort verhoogde de oplage van de F22

Donkervoort verhoogde het oplagecijfer tot 75 stuks. Vervolgens kwam er de vraag naar een speciale uitvoering, waarvan er 25 werden gepland. Op basis van deze laatstgenoemde limited edition in naakt-carbon bedacht Donkervoort de ultieme afscheidseditie, de Final Edition.

Wat die specifieke uitvoering, waarvan er slechts vijf de fabriek in Lelystad zullen verlaten, zo bijzonder maakt, vertelt Sjoerd van Bilsen je in deze video. Hij toont je het laatste exemplaar uit die reeks van vijf en laat de sportwagen uitvoering aan je zien. Hij vertelt over de bijzondere aankleding en legt uit wat de gedachte achter de limited edition was. Sjoerd geeft aan hoe de auto is opgebouwd en welke keuzes de autobouwer heeft gemaakt.

Met de bouw van de laatste F22 neemt Donkervoort afscheid van Audi als technologische partner. De relatie begon in 1996. In 1999 verscheen het eerste resultaat op de weg, de D8 met viercilinder turbomotor uit de Audi TT. Audi droeg continu zijn steentje bij om de D8 verder te perfectioneren, maar de grootste stap werd in 2011 gezet met de introductie van de Donkervoort D8 GTO. Dat model kreeg als eerste de vijfcilinder turbomotor. Eerst met 340 pk, later met meer dan 400 pk. De krachtcentrale keerde in de F22 terug, zij het met 500 pk. De allerlaatste F22 zal eind dit jaar worden afgeleverd. Op dat moment stelt Donkervoort de opvolger voor.