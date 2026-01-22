Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze unieke Bugatti lijkt 25 jaar oud, maar is gloednieuw en kost 20 miljoen euro

Deze Bugatti lijkt als twee druppels water op de vijfentwintig jaar oude Veyron EB 16.4 Concept, maar is een gloednieuwe supersportwagen. Hij is een unieke creatie, waarvoor een steenrijke verzamelaar zo’n 20 miljoen euro heeft betaald.

Bugatti is dit jaar gestart met het Solitaire-programma, dat vermogende liefhebbers in staat stelt om al hun wensen te laten uitkomen. De Nederlandse ondernemer Michel Perridon is de eerste die er gebruik van heeft gemaakt, met de one-off Bugatti Brouillard, waarover Sjoerd van Bilsen een Sjoerds Weetjes maakte.

Ode aan Bugatti Veyron en Ferdinand Piëch

De tweede klant van de Solitaire-afdeling koos niet voor een volledig eigen creatie, maar voor een ode aan de oorspronkelijke Bugatti Veyron. De Veyron FKP Hommage doet in alles denken aan het rood met zwarte studiemodel uit 2001.

De letters FKP refereren aan Ferdinand Karl Piëch, de zes jaar geleden overleden voormalige topman van het Volkswagen-concern, onder wiens leiding groen licht werd gegeven voor megalomane projecten als de Volkswagen Passat W8, de Volkswagen Phaeton en de Bugatti Veyron.

Gebaseerd op 1.600 pk sterke Chiron

En ook al lijkt de Bugatti Veyron FKP Hommage als twee druppels op de Veyron, hij is gebaseerd op zijn opvolger, de Chiron. Zo heeft hij bijvoorbeeld bredere koplampen dan het origineel, een grotere grille en duidelijk andere verhoudingen in de carrosserie.

Uiteraard wordt hij aangedreven door dezelfde 8,0-liter W16 met vier turbo’s als de Veyron, maar dan niet met een vermogen van 1.001 pk, maar met 1.600 pk en 1.600 Nm koppel. De Bugatti Veyron FKP Hommage heeft vóór 20-inch wielen en achter 21-inch exemplaren. De originele Veyron rolt op 18- en 20-inch wielen.

In de intro hadden we het over een steenrijke verzamelaar, maar via via weten we inmiddels wie deze Veyron FKP Hommage heeft besteld: de familie van wijlen Ferdinand Piëch. Ze zagen afgelopen jaar in Monterey de Bugatti Brouillard van Michel Perridon en besloten ook een one-off te bestellen.

In eerste instantie wilde Perridon de laatste Bugatti met W16-motor hebben, maar de fabrikant besloot voor de familie Piëch nog één keer een uitzondering te maken. Het probleem is dat de W16 vanaf 2026 niet meer te homologeren is in Europa. De aankomende Bugatti Tourbillon krijgt daarom een V16.