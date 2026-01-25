Deel dit: Share App Mail Tweet

Karen, Kristel, Kathleen en Kia: dit wordt de nieuwe K3-auto

Mocht Kia in Nederland ooit een K3 introduceren, dan hebben we een Fiat Croma-moment te pakken. Vooralsnog is het merk echter veilig met de K4, waar binnenkort ook een Sportswagon-variant van komt.

Wat is een Fiat Croma-moment? Het moment waarop een fabrikant niet naar een importeur luistert en een auto toch een naam geeft die in een land de verkeerde associaties oproept. Croma kennen we als boter. En K3 is een Belgisch Nederlandse meidengroep die muziek voor kinderen maakt.

Kia K4 als hatchback en stationwagon naar Nederland

Hoe dan ook, er ís een Kia K3, maar vooralsnog niet in Nederland. De K4 komt er wel aan. Die volgt de Ceed op en is er in thuisland Zuid-Korea als vierdeurs sedan, vijfdeurs hatchback en stationwagon. Naar Nederland komen alleen die laatste twee.

Paar centimeter langer dan de directe concurrenten

De Sportswagon, zoals Kia de stationversie noemt, is recent onthuld en valt volgens het merk tussen het C- en D-segment in. En inderdaad, hij heeft er de afmetingen voor. Want met een lengte van 4,7 meter is hij een paar centimeter langer dan de concurrentie, zoals de Peugeot 308 SW en Toyota Corolla Touring Sports.

Opvallend is dan weer dat de K4 Sportswagon minder bagageruimte biedt dan de 10 centimeter kortere Ceed Sportswagon: 604 tegenover 625 liter. Met neergeklapte achterbank is er maximaal 1.439 liter beschikbaar.

Mild-hybrideversie van Kia K4 in juni bij de dealer

Althans, in andere landen dan in Nederland, want hier krijgen we alleen de mild-hybrid en de volledige hybride, waarin de batterij de nodige liters van de kofferbakinhoud afsnoept. Daardoor houdt de 115 pk leverende mild-hybrid – die in juni bij de dealers staat – nog maar 1.317 liter over. Op de volledige hybride moeten we wachten tot eind dit jaar.