Deel dit: Share App Mail Tweet

Met elektrische auto op vakantie? Pas op voor extreme laadtarieven: “500 euro voor één laadbeurt”

Op vakantie met de elektrische auto? Pas dan goed op. Het komt nog geregeld voor dat bij buitenlandse laadpalen extreme tarieven worden gerekend.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Het gaat dan niet zozeer om de stroomprijs zelf, maar vooral om de zogeheten kleef- of blokkeertarieven. Dit zijn extra kosten die in rekening worden gebracht voor de tijd die je aan de laadpaal hangt. Bij sommige palen begint deze teller direct te lopen en bij andere pas na enkele uren.

Wat is het doel van een blokkeertarief?

Laadpalen met deze exorbitante tarieven tref je vaak vlakbij campings en hotels in populaire vakantielanden zoals Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. “Het idee achter zo’n blokkeertarief is op zich niet zo gek”, stelt Sjors ten Tije van de Vereniging Elektrische Rijders. “Het moet voorkomen dat mensen de laadpalen onnodig lang bezet houden en dwingt hen plaats te maken voor anderen.”

Geen kostenlimiet bij opladen elektrische auto

Toch lijkt het ook een manier om extra geld af te troggelen van onwetende toeristen. “Waar in Nederland vaak nog een limiet van zo’n 12 euro per laadsessie geldt, is dat in het buitenland lang niet altijd het geval”, vertelt Ten Tije. “Dat is bizar, er zou gewoon een maximum moeten gelden.”

Rekening van honderden euro’s door blokkeertarief

Soms wordt wel tien of twintig eurocent per minuut gerekend. Als je dan vergeet je auto tijdig weg te halen, kan dat flink in de papieren lopen. “Ik kan me nog een geval herinneren waarbij een laadpaal dagenlang bleef doortellen, wat resulteerde in een totaalsom van wel 500 euro”, vertelt Ten Tije. “Maar ook als je je auto één nachtje laat staan, kun je al tegen een gepeperde rekening aankijken.”

‘Laat je auto nooit zomaar de hele nacht aan de lader staan’

En er zijn meer verhalen bekend van mensen die vergaten dat hun elektrische auto aan de laadpaal stond, waarna zij honderden euro’s moesten aftikken. “Je moet daarom nooit zomaar ergens je auto de hele nacht aan een lader laten staan”, waarschuwt Ten Tije. “Probeer altijd je EV zo snel mogelijk weg te halen wanneer hij vol zit. Niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf.”

Laadtarieven op vakantie niet altijd goed inzichtelijk

Zorg daarnaast dat je vóór het laden inzicht hebt in de laadtarieven van de desbetreffende paal, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel in Europa de prijzen bij elk laadpunt verplicht vermeld zouden moeten worden, gaat dat in de praktijk nog geregeld mis. “Er wordt amper op gehandhaafd. Het probleem is dat daardoor informatie over de kosten vaak verstopt zit.”

In Nederland zijn de kosten over het algemeen veel eenvoudiger te vinden via een app. “Bij ons neemt meestal één partij alle laadpalen in een heel gebied voor zijn rekening, maar in het buitenland zijn het vaak kleine bedrijfjes die slechts enkele laadpalen exploiteren. En met zoveel verschillende kleine partijen is het bieden van een duidelijke digitale infrastructuur en heldere communicatie erg moeilijk.”

Tip voor wie met elektrische auto op vakantie gaat

Wie met de elektrische auto op vakantie gaat, doet er volgens de Vereniging Elektrische Rijders goed aan een abonnement te nemen bij een snellaadaanbieder. “De snellaadinfrastructuur is in Europa inmiddels vrij goed en met een degelijk abonnement vallen de kosten mee.”

Ten Tije tipt vakantiegangers met een elektrische auto om ook op bestemming even te zoeken naar een snellader in de buurt. “Als je hem daar nog één keer vollaadt aan de snellader, dan hoef je tijdens je verblijf waarschijnlijk geen gebruik meer te maken van AC-laadpalen en zo voorkom je problemen met hoge blokkeertarieven.”