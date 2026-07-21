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Gemiddelde prijs elektrische auto stijgt met 16.000 euro, maar je krijgt 18% meer waar voor je geld

Hoewel er inmiddels steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt komen, is de gemiddelde EV de afgelopen jaren fors duurder geworden. Volgens een Duitse studie steeg de gemiddelde verkoopprijs van 37.000 euro in 2020 naar 53.000 euro in 2025. Toch zijn elektrische auto’s, gecorrigeerd voor wat je ervoor terugkrijgt, juist goedkoper geworden.

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Dat blijkt uit onderzoek van het International Council on Clean Transportation (ICCT) en het Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI). De onderzoekers keken niet alleen naar de catalogusprijs, maar ook naar de eigenschappen van de auto.

Elektrische auto’s duurder en goedkoper tegelijk?

Wanneer onder meer het uitrustingsniveau, het vermogen, de actieradius en de inflatie worden meegerekend, blijken EV’s in vijf jaar tijd 18 procent goedkoper te zijn geworden. Met dezelfde rekenmethode werden benzine- en dieselauto’s juist 2 procent duurder.

Volgens het ICCT is die prijsdaling vooral te danken aan de dalende kosten van accucellen. Die zijn in de afgelopen vijf jaar met meer dan 20 procent afgenomen. De lagere accukosten zijn bovendien nog niet volledig verwerkt in de catalogusprijzen. Het ICCT verwacht daarom dat elektrische auto’s de komende jaren nog aantrekkelijker kunnen worden. Door de inflatie hoeft dat overigens niet meteen tot lagere verkoopprijzen te leiden.

Geschreven door Stijn Kuster Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

