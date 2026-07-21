Stijn Kuster
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Gemiddelde prijs elektrische auto stijgt met 16.000 euro, maar je krijgt 18% meer waar voor je geld

Gemiddelde EV-prijs stijgt met 16.000 euro, maar je krijgt 18 procent meer waar voor je geld
De Dacia Spring is met een prijskaartje van 18.000 euro de goedkoopste elektrische auto. (Afbeelding: Dacia)

Hoewel er inmiddels steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt komen, is de gemiddelde EV de afgelopen jaren fors duurder geworden. Volgens een Duitse studie steeg de gemiddelde verkoopprijs van 37.000 euro in 2020 naar 53.000 euro in 2025. Toch zijn elektrische auto’s, gecorrigeerd voor wat je ervoor terugkrijgt, juist goedkoper geworden.

Dat blijkt uit onderzoek van het International Council on Clean Transportation (ICCT) en het Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI). De onderzoekers keken niet alleen naar de catalogusprijs, maar ook naar de eigenschappen van de auto.

Elektrische auto’s duurder en goedkoper tegelijk?

Wanneer onder meer het uitrustingsniveau, het vermogen, de actieradius en de inflatie worden meegerekend, blijken EV’s in vijf jaar tijd 18 procent goedkoper te zijn geworden. Met dezelfde rekenmethode werden benzine- en dieselauto’s juist 2 procent duurder.

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Ook de Leapmotor T03 behoort tot de goedkoopste EV’s die te koop zijn in Nederland. (Afbeelding: Martijn Bravenboer)

Volgens het ICCT is die prijsdaling vooral te danken aan de dalende kosten van accucellen. Die zijn in de afgelopen vijf jaar met meer dan 20 procent afgenomen. De lagere accukosten zijn bovendien nog niet volledig verwerkt in de catalogusprijzen. Het ICCT verwacht daarom dat elektrische auto’s de komende jaren nog aantrekkelijker kunnen worden. Door de inflatie hoeft dat overigens niet meteen tot lagere verkoopprijzen te leiden.

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Stijn Kuster
Geschreven door Stijn Kuster

Stijn Kuster is een echte autofanaat en coördineert alles wat Autovisie online doet. Een Mazda RX-7 FD staat hoog op zijn verlanglijstje.

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