Meest krankzinnige rijmodus uit de auto-industrie: nieuwe SUV kan iets heel bijzonders

Door de opwarming van de aarde groeit de kans op extreem weer zoals hevige regenval. Met deze drijvende monster-SUV zit je zelfs in de ernstigste overstroming letterlijk hoog en droog.

Gimmick of levensredder? Oordeel zelf! Volgens z’n makers (die ook de snelste auto ter wereld bouwen) heeft de drijvende functie van de Yangwang U8 echter wel degelijk een praktisch nut.

Yangwang U8 is een enorme SUV kan drijven

China, het land waar deze plug-in hybride-SUV vandaan komt, wordt nu al regelmatig door noodweer geteisterd. Orkanen aan de kust en de heftigste regenbui ooit gemeten in de stad waar moedermerk BYD onlangs de grootste autofabriek ter wereld uit de grond stampte.

Het risico op plotselinge overstromingen en ondergelopen tunnels is volgens BYD reëel genoeg om de U8 te voorzien van een speciale drijffunctie, waardoor deze SUV tot een half uur lang als reddingsboot kan fungeren.

Hoe vaar je met deze auto?

Zodra via het centrale scherm de opdracht wordt gegeven om de rijmodus te activeren, sluiten de ramen om de auto volledig waterdicht te maken, maar opent het dakraam juist zodat het kan dienen als ontsnappingsluik. Vervolgens gebruik je het stuurwiel niet langer alleen om de voorwielen van richting te doen veranderen, maar ook om de draaiing van de vier wielen te beïnvloeden. Elk wiel wordt namelijk door een eigen elektromotor aangedreven.

De wielen aan de buitenkant blijven naar voren roteren, terwijl de wielen aan de binnenkant naar achteren draaien, zodat de auto zich als zo’n klassieke raderboot door het water kan bewegen. Weliswaar stapvoets, maar dat is nog altijd genoeg om de auto te keren en in de richting van het vaste land te sturen.

In de video zie je hoe we een demonstratie van de meest krankzinnige rijmodus uit de auto-industrie krijgen. Nota bene in een vijver die speciaal voor deze demonstratie is aangelegd, pal naast eerdergenoemde gigantische autofabriek.

Zwaargewicht

Niets zegt ‘we hebben geld, tijd en resources teveel’ als een drijvende SUV in een demonstratievijver met glazen wanden, toch? Na het zien van de video interesse in zo’n U8 gekregen? Begin dan maar met het halen van je vrachtwagenrijbewijs, aangezien de Yangwang ondanks dat hij kan blijven drijven, ruimschoots meer dan 3,5 ton weegt. Vind je zo’n Chinese luxe-SUV wel tof, maar kan de drijffunctie je gestolen worden, dan ben je wellicht in deze Rolls-Royce Cullinan-kloon van Zeekr geïnteresseerd.