Deel dit: Share App Mail Tweet

Lekker retro! Deze 5 coupés zijn (nu nog) als occasion te vinden

Niets schreeuwt 80’s harder dan hoekige liftbacks met klapkoplampen en vintage interieurs. Nu moet je met een vergrootglas zoeken naar coupés, maar vroeger had je ze in overvloed. Gelukkig vind je ze, als je goed zoekt, nog wel als occasion.

Eerder zette Autovisie al twee van zulke coupés tegenover elkaar in de Occasion Battle-rubriek. Een Mitsubishi Starion en derde generatie Toyota Supra namen het tegen elkaar op. Die video zie je hierboven.

5 liftbackcoupés die je nu nog als occasion vindt

Maar er is meer om uit te kiezen. Destijds waren er allerlei alternatieven voorhanden en die kwamen niet alleen maar uit Japan. Hieronder zetten we vijf interessante occasions voor je op een rij.

1. Pontiac Firebird

De derde generatie Firebird kennen we vooral als filmster onder andere van Knight Rider. Het is een pure liftbackcoupé met flink wat showgehalte. Zo’n Amerikaan blijft toch altijd speciaal in Europa. De bouwkwaliteit haalt die van zijn Japanse concurrenten niet, maar de motoren zijn relatief groot en betrouwbaar.

Het model wat van 1982 tot 1992 werd gebouwd is gemaakt met al van motoren: van vier -tot achtcilinder, maar vaak voorzien van een zescilinder. In Nederland vinden we slechts één occasion. Hij staat in Waddinxveen en er wordt 22.950 euro voor gevraagd.

2. Mazda RX-7

Ook deze Mazda-coupé van de tweede generatie die werd gemaakt van 1985 tot 1992 heeft een liftback-design en klapkoplampen. Én zijn bijzondere rotatiemotor (die Mazda ook nu nog levert) wordt geladen met turbopower. Het eigenwijze Mazda maakt die wankelmotoren al heel lang. Die speciale techniek was echter niet bulletproof, maar vooral specialistisch.

Koop daarom alleen auto’s met een duidelijke onderhoudshistorie en doe het onderhoud bij een goede specialist. Je moet wel héél goed zoeken, want RX-7-occasions van deze generatie kom je nog maar zelden tegen.

3. Nissan 300ZX

Een directe opponent van de Supra werd gemaakt door Nissan in de vorm van 300ZX die gebouwd werd van 1984 tot 1990. Dit Z31-model bezit ook weer de typische liftbackkenmerken en heeft net als de Starion uiterst dunne achterste raamstijlen.

De 300ZX werd geleverd met zescilinders, aanvankelijk met een zes-in-lijn met een motorinhoud van twee liter, maar de V6 met een slagvolume van drie liter versterkt door een turbo. Net als bij veel coupés van Japanse merken zie je regelmatig Amerikaanse of Japanse-importmodellen voorbijkomen.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.

Ook naar een 300ZX moet je flink speuren, want het aanbod is beperkt. Er staan twee exemplaren te koop op Gaspedaal.nl. Die kosten circa 20.000 en 30.000 euro. Het Z32-model is daarom ook verleidelijk maar overduidelijk van later datum dus geen jaren 80-kind meer.

4. Porsche 944

Wie liever Duits kiest kan terecht bij Porsche want zowel de 924 als 944 en de latere 968 zijn ook coupés volgens het liftbackrecept. De motorisering loopt nogal uiteen. Het begon bij de 924 met een tweeliter, later kwam er een 2,5-liter bij en er waren ook turbo’s.

De 944 had aanvankelijk een motorinhoud van 2,7 liter. Later kreeg hij net als de 968 drie liter slagvolume, maar nog steeds waren het viercilinders. Het aanbod is iets ruimer, vooral dat van de 944. De meeste 944-occasions verhandelen zich voor zo’n 10.000 tot 30.000 euro.

5. Lotus Excel

De Lotus Excel ziet er met zijn klaploplampen en aflopende daklijn uit als een coupé, maar dat is het eigenlijk niet. Wie een grote achterklep en iets meer praktische kwaliteiten wilde, kon een Elite kiezen, een shooting-brake.

De Excel had een polyester body en later ook een gegalvaniseerd chassis met doosvormige centrale ruggengraat. Zoals bij Lotus gebruikelijk moest je het doen met een vier-in-lijn met zestien kleppen en twee bovenliggende nokkenassen. De 2.2 leverde 160 pk en later 180 pk. Als occasion zijn ze helaas amper te vinden.